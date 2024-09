Kaspersky vyděsil uživatele v USA, bez jejich vědomí se přeinstaloval na UltraAV

USA proti Rusku a Číně to bylo už několik opatření. Měli jsme tu např. ban pro Huawei, nyní Kaspersky. Ta byla oficiálně zakázána z důvodu obav, že software může přinášet riziko krádeže dat, špehovat uživatele, nebo v budoucnu způsobit cílený výpadek systémů. Od 29. září 2024 tak Kaspersky nemůže poskytovat žádné další aktualizace. A tak společnost přišla s řešením. Své zákazníky předala americké společnosti Pango Group. Ta nepatří zrovna mezi nejznámější a mnozí se ptají na to, zda jde o legitimní společnost. Navíc předání platebních informací někomu jinému (a ne zrovna známému) rozhodně není krokem, který nevyděsí spoustu lidí.

To ale není jediný problém. Kaspersky sice informoval pomocí různých kanálů o tom, že k tomuto přechodu dojde, neřekl ale pořádně, jak se to stane (a jak je známo, i když pošlete e-mail a napíšete to v aplikaci, stejně si toho spousta lidí nevšimne). A tak se stalo to, že od čtvrtka začaly počítače uživatelů produktů Kaspersky bez ohlášení a schválení ze strany uživatele odinstalovávat bezpečnostní řešení Kaspersky a naopak instalovat řešení UltraAV od Pango Group. Spoustu lidí vyděsilo, že jim zmizel používaný antivir a místo toho se objevilo nějaké kdovíjaké řešení, o kterém v životě neslyšeli. Jednoduše to vypadalo, že počítač byl napaden virem, který se postaral o odinstalování původního antiviru. Navíc se UltraAV nedá snadno odinstalovat, což těmto obavám ještě více nahrává.