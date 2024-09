USA se bojí čínského špehování přes auta, navrhují ban chytrých aut z Číny

Spojených států amerických, které firmu obvinily ze špionáže. Společnost se dostala na černou listinu, a tak se zde neprodávají její produkty a zakázal se i vývoz amerických technologií do Huawei, což firmu téměř položilo. O to větší úsilí ale podnikla ve svém vlastním vývoji, což ji v dlouhodobém horizontu patrně více "nakopne", než kdyby ban nebyl udělen. Před zhruba 6 lety začala aféra společnosti Huawei a, které firmuSpolečnost se dostala na černou listinu, a tak se zde neprodávají její produkty a zakázal se i vývoz amerických technologií do Huawei, což firmu téměř položilo. O to větší úsilí ale podnikla ve svém vlastním vývoji, což ji v dlouhodobém horizontu patrně více "nakopne", než kdyby ban nebyl udělen.

Nyní mají USA další čínský terč. Jsou jimi chytré čínské automobily a auta s čínskými technologiemi, která jsou prošpikovány elektronikou. Bidenova administrativa totiž navrhuje nařízení, které by v USA v budoucnu zakázalo prodej jakýchkoli automobilů, které mají čínské technologie pro komunikaci s vnějším světem. Tím by v podstatě vypadly ze hry veškeré čínské vozy, ale netýká se to jen jich. Ban by se měl týkat také vozů vyrobených např. v USA, které by měly díly nebo software komunikující s čínskými servery. Zákaz se tak může týkat i amerických aut, jako jsou některé modely značek Ford nebo GM, které se do země importují z Číny. Připomeňme, že v Číně vyrábí některé vozy také Tesla.



Rostou obavy ze sbírání dat pomocí čínských vozů (a vozů vybavených čínským SW a HW), konkrétně jde o technologie, které mají na starost navigaci nebo připojení vozu do internetu a zasílání dat. Cílem ale není pouze Čína, nýbrž mezi zakázané země patří také Rusko. Výsledkem bude (projde-li tento návrh), že si výrobci budou muset najít alternativní dodavatele ze zemí, které nespadají pod ban. Pokud jde o softwarová řešení, ta budou zakázána od modelového ročníku 2027 (což efektivně znamená první polovinu roku 2026), v případě hardwarových řešení jde o modelový ročník 2030 (tedy první polovina roku 2029). Vozy, které nepřistoupily na hru modelových ročníků (např. Tesla, některé elektrické startupy), jak je v USA obvyklé, by měly mít pro HW zákaz od ledna 2029.

Ban není definitivní. Jde teprve o návrh, který je nyní měsíc v připomínkovacím řízení. Jeho finální návrh by měl být na stole 20. ledna 2025. Pokud by vešel v platnost, omezení by se týkalo jen vozů na veřejných silnicích. Netýkal by se např. důlních nebo zemědělských vozidel, dokonce by pod něj nespadaly technologie pro vlaky a drony.