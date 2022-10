Kim Kardashian zaplatí 1,26 mil. USD za pump and dump kryptoměny EthereumMax

V lednu jsme vás informovali o tom, že několik celebrit spojených s pump and dump schématem u kryptoměny(Emax) míří k soudu. Pump and dump je situace, kdy se uměle vyžene cena nějakého aktiva nahoru, aby ji pak tvůrci podvodu se ziskem prodali v době, kdy je vysoko. Většině investorů ale zbydou oči pro pláč, protože mnoho z nich koupilo draze a po prasknutí bubliny mohou prodat akorát s obrovskou ztrátou. Způsobů, jak dosáhnout umělého zvýšení ceny, je několik. U kryptoměn je to obvykle nějaká celebrita, která na svých sociálních sítích zveřejní příspěvek nabádající k nákupu. Tu už strůjci celého schématu mají koupenou a obrovský zájem o ni vyžene ceny nahoru. Lidé kupují stále dráž a dráž s vidinou velkého zbohatnutí, nicméně autoři naopak za tuto zvýšenou cenu prodávají a postupně se díky tomu schyluje k prasknutí bubliny. Když ta praskne, většina lidí na tom prodělá, protože cena strmě padá dolů a nestihnout dobře prodat. V případě EthereaMax byla jednou z propagátorek známá influencerka