Konečné specifikace: AMD Radeon RX 6900XT nabídne Navi 21 XTX s 80 CU

Server VideoCardz má dobré kontakty mezi AIB výrobci karet, což na jednu stranu dává možnost získávat informace, které jsou potvrzené od několika nezávislých zdrojů. Na druhou stranu, jak se ukázalo nedávno v případě nových GeForce, dané zdroje nemusí vědět vše, anebo mohou mít k dispozici zkreslené informace. Narážíme tu právě na počet CUDA jader a základní vlastnosti herní architektury Ampere, které byly všem skryty do poslední chvíle.

V případě AMD by mohlo jít ne o počet Stream procesorů, ale o jistou Infinity Cache, což může být buď naprostý výmysl, anebo naopak velké překvapení, s nímž se AMD vytasí až za týden. Uvidíme, v každém případě tu máme už víceméně dané specifikace nových Radeonů, takže pojďme na ně.

AMD Radeon RX 6900 XT (Navi 21 XTX) bude mít 80 jednotek CU (Compute Unit), čili 5120 SP (Stream Procesor) se 16 GB GDDR6 na 256bitové sběrnici a s výchozími takty 2040 a 2333 MHz (Game Clock a Turbo). A jak se uvádělo dříve, tato karta bude přinejmenším dočasně nabízena exkluzivně jen firmou AMD a lze očekávat, že bude dostupná v omezených počtech. Můžeme ji tak vidět jako obdobu karet TITAN od NVIDIE.

AMD Radeon RX 6800 XT (Navi 21 XT) tak bude zřejmě populárnější model a hlavní želízko v ohni, s nímž AMD zaútočí na NVIDII. Máme tu 72 CU (4608 SP) opět se 16 GB GDDR6 na 256bitové sběrnici. Game Clock by měla dosáhnout 2015 MHz a turbo se bude pohybovat pod 2250 MHz.

AMD Radeon RX 6800 (Navi 21 XL) si připraví 64 CU se 4096 SP a kupodivu opět nabídne 16 GB GDDR6 na 256 bitech. Takty pak dosáhnou 1815 MHz a 2105 MHz v případě game clock a turba. Právě tyto tři novinky si má AMD chystat pro představení 28. října.

Jsou tu ale i další, a to AMD Radeon RX 6700 XT a 6700 (Navi 22), jež se prý mají dostat na trh dříve, než bylo původně plánováno, a to někdy v lednu. Dle označení by mělo jít o nástupce dnešních RX 5700 XT a 5700, čemuž odpovídá i maximálních 40 CU s 2560 SP. Přinejmenším výkonnější verze by měla mít 12 GB paměti GDDR6 na 192bitové sběrnici.

A pokud je informace o paměťovém subsystému pravdivá, je jasné, že AMD s ním muselo něco provést, anebo výrazně snížit nároky na jeho propustnost. Dnešní RX 5700 totiž nabízí 448 GB/s a i kdyby nové Radeony využily rychlejší 16Gb/s paměti, stále by na 192bitové sběrnici dosáhly jen na 384 GB/s, čili buď si s ní díky nějaké novince vystačí, nebo to bude všechno jinak. Zdroj přitom naznačuje, že tu opravdu bude nějaká speciální a nová cache.



Ceny souvisejících / podobných produktů: