Konkurence pro Apple Card? Google připravuje fyzickou platební kartu

Google není v oblasti platebních a finančních služeb žádným nováčkem. V roce 2018 spustil Google Pay, který vznikl spojením dosavadních služeb Android Pay a Google Wallet. Asi nejčastěji používanou funkcí v Google Pay je možnost bezkontaktních plateb v kamenných obchodech či na internetu, která je realizována prostřednictvím virtuální platební karty spárované se skutečnou kreditní či debetní kartou. Tato možnost ovšem americkému gigantovi nestačí a v budoucnu by chtěl svým uživatelům nabídnout také fyzickou platební kartu. Alespoň tomu nasvědčují uniklé informace, které zveřejnil web TechCrunch.

Google Card, jak zní nejpravděpodobnější název připravované karty, by měla mít minimalistický design orientovaný na výšku. Dalším rozdílem proti ostatním platebním kartám, které nosíme v peněžence, je absence čísla a dalších údajů o kartě. Místo toho se na kartě nachází pouze jméno jejího držitele, všechny ostatní údaje se nachází jen v mobilní aplikaci. To může být problém při platbách na internetu, kdy nebude možné jednoduše opsat číslo, datum expirace a bezpečnostní kód přímo z karty, na druhou stranu tato možnost snižuje možnost zneužití. A podobně jako v případě Apple Card umožní, aby jedna karta nesla více čísel – jedno pro fyzické platby, druhé pro virtuální platby a třetí pro Apple Pay.

Právě srovnání s Apple Card se samozřejmě logicky nabízí. Nutno podotknout, že Apple pouze nabízí svou značku a služby okolo, zatímco kartu vydává banka Goldman Sachs a platební služby zprostředkovává MasterCard. Také v případě Googlu se hovoří o spolupráci s několika bankovními institucemi, konkrétně Citibank a Stanford Federal Credit Union. Také proto se očekává nejprve spuštění služby v USA a až následně v dalších regionech. V případě Applu se jedná o kreditní kartu, takže klient si při platbě půjčuje peníze od banky, zatímco v případě Googlu se zatím hovoří jen o debetní kartě – tento typ karty je přímo spojen s bankovním účtem, odkud jsou strhávány platby.

Nedílnou součástí Google Card by měla být mobilní aplikace, pravděpodobně rozšířená verze Google Pay. Uživatelé tam najdou přehled všech provedených i další informace. V případě ztráty či odcizení mohou kartu v aplikaci zablokovat a rovnou si objednat novou. Díky virtuálnímu číslu karty navíc nepřijdou o možnost plateb. V aplikaci bude také možné rozhodnout, jaké informace budou sdíleny. Tato volba naznačuje, že Google by mohl získávat některé data o transakcích a dokonce je sdílet s prodejci. To ovšem patrně nebude jediný zdroj příjmů z Google Card. Podobně jako Apple nejspíš společnost bude získávat poplatky za platební transakce, které hradí obchodník. Zatím není jasné, zda budou s využíváním Google Card spojené nějaké poplatky, které bude hradit přímo držitel karty.

