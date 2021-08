Kryptoplatforma BitMEX dostala pokutu 100 milionů USD, porušovala zákony

Jde především o to, že BitMEX nabízela různé služby (Designated Contract Market, Swap Execution Facility, Futures Commission Merchant) bez příslušné registrace právě u CFTC, která by této platformě umožnila nabízet americkým občanům příslušné kryptoměnové transakce.



Dále se měl BitMEX provinit tím, že nedokázal implementovat procedury známé jako Customer Information Program (CIP) a Know-Your-Customer (KYC), které slouží k jednoznačné identifikaci občanů USA a také se nedokázala platně zařadit do programu Anti-Money Laundering (AML) proti praní špinavých peněz.

Tím to však nekončí, své vážné výhrady proti BitMEX má také U.S. Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network ( FinCEN ). Dle této organizace nedokázala BitMEX informovat úřady o jistých podezřelých aktivitách, které se týkaly obchodování s kryptoměnami a měly být spojeny s praním špinavých peněz, financováním teroristů, rizikovými transakcemi, vydíráním pomocí ransomwaru či obchodováním na darknetu.