LG představuje nové herní monitory včetně 4K 160Hz verze 27GP950

Společnostuvedla na veletrhuněkolik novinek. Vedle OLED monitoru to byly i tři herní monitory. Asi nejzajímavějším modelem je. Ten navazuje na 27GN950 , takže tu máme 27" displej Nano IPS s UHD 4K rozlišením (3840×2160 pixelů). Zajímavé je, že takto vysoké rozlišení zvládá až při 144 Hz a s přetaktováním dokonce při 160 Hz. Ani nechtějme vidět tu sestavu, která by s takovými frekvencemi utáhla moderní hry. Odezvy dosahují 1 ms GTG a zajímavostí je i 98% pokrytí barevného prostoru DCI-P3. Monitor je kompatibilní s Nvidia G-Sync i AMD FreeSync Premium Pro, máme tu i HDMI 2.1 VRR do 120 Hz. Podporován je také režim DisplayHDR 600 a zajímavostí je rovněž hardwarová kalibrace monitoru.