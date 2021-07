Malajská policie zabavila 1069 minerů kryptoměn, zničila je silničním válcem

S kryptoměnami je spojeno spoustu problémů. V mnoha zemích jsou nelegální, ale to zdaleka nemusí být jediný problém. Často je to také krádež elektřiny, aby se těžba rychleji vyplatila. A právě to se stalo v Malajsii, kde policie při šesti různých raziích v průběhu února až dubna zabavila 1069 těžebních strojů v hodnotě více než 27 mil. Kč.



Vysoká spotřeba energie zde způsobovala problémy s elektřinou a těžaři si zde nakradli elektrickou energii za 43 mil. Kč. Celkem zatkli 8 osob, kterým za krádež elektřiny hrozí 8 měsíců vězení a pokuta cca 40 tisíc Kč. Zajímavostí ale je, jak se vypořádali se zabavenými minery. Ty rozložili na parkovišti a rozjezdili je silničním válcem. Alespoň tak tvrdí místní novinky Dayak Daily, které na YouTube zveřejnily i video.

Ceny souvisejících / podobných produktů: