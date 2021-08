Mercedes-Benz Cloud: díky Car-to-X nyní informuje i o výmolech

Mercedes-Benz má např. částečné řešení ohledně informací o blížících se výmolech pro své vozy díky novým technologiím v nové generaci třídy C, S a novém elektrickém sedanu

Doba autonomních vozů se sice pomalu blíží, jenže něco takového potrvá ještě pěknou řádku let. Prozatím se tak pracuje i na podpůrné infrastruktuře, která má (lidmi řízeným) vozům pomoci v získávání více informací o okolí a situacích, které by mohly nastat.má např. částečné řešení ohledně informací o blížících se výmolech pro své vozy díky novým technologiím v nové generaci třídy C, S a novém elektrickém sedanu EQS

Výše zmíněné vozy mají detektory v podvozkových částech, které dokážou detekovat prudkou změnu stlačení tlumicích prvků. Pokud se tak stane v krátkém sledu za sebou na kolech přední i zadní nápravy na stejné straně, vůz ví, že vjel do výmolu nebo že přejel přes retardér (tam se akorát mění pořadí stlačení a uvolnění). Díky komunikaci Car-to-X a internetovému připojení k Mercedes-Benz Cloud tak může tuto informaci předat do cloudu, odkud se zase může dostat k dalším vozům. Zatímco detektory má jen omezený počet modelů, informaci dokážou přijmout 3 miliony vozů Mercedes-Benz různých řady vyrobených od roku 2016 s infotainmentem MBUX. Vědci i různé firmy navíc pracují na spojení podobných informací z cloudů s daty z radarů a dalších senzorů v autech, aby se tyto informace nemusely získávat až vjetím prvního auta do výmolu, ale preventivně ještě dřív.



Auta pak díky informacím z cloudu 10 sekund před příjezdem k výmolu ohlásí blížící se nebezpečí, takže řidič je informován o tom, že by si měl dát zvýšený pozor. Zdaleka nejde o jediné informace, které vozy mohou předávat a získávat. Už dříve třeba předávaly informace o poruše vozu, rozsvícených varovných světlech, ESP může předat do cloudu informace o kluzké vozovce i silném bočním větru, nejvyšší rychlost stěračů použitá na vozidle zase informuje ostatní o silném dešti, zapnutí mlhovek předá informaci o mlze a výčet pokračuje ještě dalšími funkcemi.

Ceny souvisejících / podobných produktů: