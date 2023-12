Micron uvádí SSD řady 3500 s 232vrstvými čipy NAND

Micron má např. 3500, která je postavena na rozhraní PCIe Gen4 x4 a podporuje NVMe 2.0c. K dispozici budou ve formátu M.2 2280, mají podporovat DirectStorage a dle společnosti mají mít vůči konkurenci v benchmarku PCMark 10 o 36 % vyšší propustnost, o 38 % rychlejší přístupy a o 37 % větší obecný výkon. Samotné 232vrstvé čipy mají být proti 176vrstvým o 75 % rychlejší u čtení a o 100 % u zápisu.

Vývoj pamětí NAND jde stále kupředu a existuje už několik variant čipů s více než 200 vrstvami od různých výrobců. Společnostmá např. 232vrstvé modely 3D TLC, které se už dostaly do SSD řady 2550 . Tyto čipy se nyní dostávají také do SSD řady, která je postavena na rozhraní PCIe Gen4 x4 a podporuje NVMe 2.0c. K dispozici budou ve formátu M.2 2280, mají podporovat DirectStorage a dle společnosti mají mít vůči konkurenci v benchmarku PCMark 10 o 36 % vyšší propustnost, o 38 % rychlejší přístupy a o 37 % větší obecný výkon. Samotné 232vrstvé čipy mají být proti 176vrstvým o 75 % rychlejší u čtení a o 100 % u zápisu.

Pokud se ale podíváme na přesnější čísla, tak tu máme 512GB až 2TB verze, kde mají všechny zvládat sekvenční čtení s rychlostí 7000 MB/s. V případě sekvenčního čtení je to 5100 MB/s (512GB), 6900 MB/s (1TB), resp. 7000 MB/s (2TB). Pokud jde o náhodné čtení, to dosahuje rychlostí 680K, 1050K, resp. 1150K IOPS, u zápisu se pak lze těšit na 700K, 1150K a 1150K IOPS. Latence pro čtení dosahuje 50 µs, u zápisu 12µs. Výrobce slibuje životnost na 600 přepisů, tedy od 300 do 1200 TBW dle kapacity. Spotřeba v klidu činí méně než 400 mW, u čtení je to pak pod 8,25 W. Podporováno je šifrování TCG/Pyrite 2.02 a TCG/Opal 2.01.