Microsoft Edge bojuje se spamem. Umožní vypnout žádosti o notifikace

Většina hlavních internetových prohlížečů podporuje již řadu let webové notifikace. Jejich záměrem bylo vytvořit nový kanál, jak uživatele upozorňovat na novinky, aniž by museli web navštěvovat. V určitých případech se opravdu může jednat o užitečnou funkci – platí to třeba v případě sociálních sítí nebo zpravodajských serverů. Časem se ukázalo, že nejvíce notifikace využívají různé podezřelé weby, které jejich prostřednictvím mohou šířit spam.

Nejdříve ovšem musí uživatele přesvědčit, aby se k odběru přihlásili, a to často činí nekalými cestami. Často se snaží vytvořit dojem, že bez aktivace notifikací si nemohou přehrát video, stáhnout soubor apod. Zejména neznalý uživatel může těmto žádostem snadno podlehnout a stránky následně začnou počítač bombardovat spamem, jako jsou např. reklamy na online seznamky, kasína nebo dokonce odkazy na malware.

Skutečnosti, že webové notifikace většinu uživatelů spíše obtěžují, si naštěstí všimli také vývojáři prohlížečů. Možnost vypnutí žádosti o notifikace již nabízejí Google Chrome i Mozilla Firefox a brzy se přidá také poslední z trojice největších web browserů. Microsoft již funkci testuje ve svém prohlížeči Edge s jádrem Chromium, i když zatím pouze v beta sestaveních verze 83.

Možnost deaktivace žádostí by se měla nacházet v Nastavení – Oprávnění webů – Notifikace. Pokud uživatel zapne tuto volbu, samotné notifikace i žádosti o přihlášení k jejich odběru se již nebudou zobrazovat. V adresním řádku ovšem uživatel nadále uvidí ikonu zvonečku s červeným puntíkem. Po kliknutí na ikonu může upozornění povolit na konkrétním webu, zatímco všude jinde zůstane tato možnost nadále deaktivována.

Uživatelé testující beta sestavení si všimli také toho, že Edge začal uživatele lákat ke stažení rozšíření z Chrome Web Store. V přehledu instalovaných rozšíření tak uživatelé kromě velkého tlačítka, které otevře Microsoft Store, najdou také dodatek „Další skvělá rozšíření najdete v Chrome Web Store“. Microsoft si je zkrátka vědom, že nabídka rozšíření původně určených pro Chrome je znatelně širší a proto využívá všech možností, které umožnil nedávný přechod na jádro Chromium.

Microsoft vydal nový Edge letos v lednu a později přislíbil plejádu zajímavých funkcí včetně vertikálních karet . Prohlížeč na Chromiu by se měl s blížící se aktualizací Windows 10 May 2020 Update stát součástí operačního systému. Prozatím si jej mohou uživatelé stáhnout z oficiálních stránek Microsoftu.

