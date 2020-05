Microsoft nepřímo potvrdil termín vydání Windows 10 May 2020 Update

S jarem přichází také pravidelná větší aktualizace pro Windows 10 tentokrát nesoucí označení 20H1 nebo 2004, i když známější jako May 2020 Update . Z toho vyplývá, že by měla vyjít v květnu, ale přesnější termín zatím Microsoft tajil. Minulý týden se potom objevily spekulace, podle kterých by měla nová verze systému vyjít až koncem měsíce . Zatím mohou aktualizaci testovat členové programu Insiders, ale k ostatním uživatelům Windows 10 se prý dostane až 28. května. Nyní informaci na svých oficiálních stránkách potvrdil Microsoft. I když to patrně nebyl záměr, neboť údaj se objevil jen tak mimoděk jako součást upraveného rozvrhu dodávání ovladačů v letošním roce.

Od 26. do 28. května je v tomto kalendáři vyznačena „Feature Update“, což bude právě velká aktualizace Windows 10. Tento termín navíc odpovídá předchozím spekulacím, které hovořily o 29. květnu. Ze stejného zdroje máme také nepotvrzenou informaci, že důvodem zpoždění byla zero-day chyba týkající se bezpečnosti. Microsoft totiž měl původně plánovat vydat Windows 10 May 2020 Update již 12. května. Asi se shodneme na tom, že zdržení je v tomto případě lepší variantou než další problematická aktualizace , kterých Windows 10 v nedávné době zažil více než dost. Z hlediska nových funkcí je již květnová aktualizace kompletní a již nyní můžeme říct, že nepůjde o žádnou přelomovou verzi, i když pár zajímavých a užitečných novinek přece jen přinese.

Velká proměna čeká třeba digitální asistentku Cortana a změnami projde také vyhledávání ve Windows 10, které by mělo usnadnit nalezení informací o počasí, zpravodajských článků nebo filmů. Součástí systému bude také nástroj Windows Subsystem for Linux 2, který v nové verzi obsahuje linuxový kernel vyvinutý přímo Microsoftem. To by mělo přinést výrazně vyšší výkon WSL a v budoucnu také nové verze kernelu, které budou dostupné přes Windows Update. Díky efektivnějšímu indexování by také mělo dojít ke zrychlení Windows 10 , a to především na počítačích s HDD. Po vizuální stránce bychom aktualizovaný systém měli poznat také díky novým ikonám, které jsou součástí vzhledu Fluent Design od MIcrosoftu.