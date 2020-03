Microsoft Edge dostane řadu nových funkcí včetně vertikálních karet

Microsoft letos vydal zbrusu nový internetový prohlížeč Edge , který je založen na jádru Chromium (stejně jako konkurenční Chrome). A před vývojáři stojí ještě velký kus práce, pokud chtějí předehnat zavedenou konkurenci. Proto Microsoft připravuje několik novinek, které se do prohlížeče dostanou v následujících měsících.





vertikálně uspořádané karty. S tímto rozložením experimentovali v minulosti i jiné prohlížeče, v současnosti jej nabízí třeba méně známý Nejpřekvapivější novinkou, kterou v budoucnu dostane Edge, jsou. S tímto rozložením experimentovali v minulosti i jiné prohlížeče, v současnosti jej nabízí třeba méně známý Vivaldi . Vertikální karty se hodí především v situacích, kdy pracujete s větším počtem webových stránek najednou. Při běžném horizontálním zobrazení totiž začne záhy docházet místo v horní liště, uživatel přestane mít přehled o všech otevřených kartách a hrozí, že některou z nich omylem zavře. Při zobrazení karet pod sebou sice boční panel ukousne část místa na obrazovce, který by jinak využila webová stránka, ale práce s větším počtem karet bude v takovém případě pohodlnější. Půjde samozřejmě o volitelnou funkci – ke změně zobrazení karet poslouží ikona v levém horním rohu. Novinku můžeme během následujících měsících očekávat v programu Insiders.

Na první pohled velmi jednoduchá, ale dosud chybějící funkce se jmenuje Smart Copy. Umožní zkopírovat jakýkoliv obsah z webu (včetně obrázků, odkazů či tabulek) a vložit jej např. do textového dokumentu, aniž by bylo porušeno jeho formátování. Nehrozí tedy, že se např. ze zkopírované tabulky stane spousta náhodně rozházených znaků. I v tomto případě nejprve vývojáři vydají funkci v programu Insiders, a to v následujících měsících.

Nová funkce Password Monitor může být povědomá uživatelům Chromu. Sleduje totiž hesla uložená v prohlížeči (za účelem automatického vyplňování) a porovnává je s databází uniklých hesel na dark webech. Pokud zjistí shodu s vašimi přihlašovacími údaji, okamžitě vás upozorní a vyzve k akci. Na jednom místě potom uvidíte přehled všech vašich ohrožených hesel rovnou i s odkazy na příslušný web, kde si přihlašovací údaje můžete změnit. Na funkci si počkáme ještě pár měsíců a nejprve se podle očekávání objeví v programu Insiders.

Microsoft také vylepšuje anonymní procházení webu v režimu inPrivate. Nyní se vyhledávání v Bingu neukládají do historie v uživatelském účtu. Tato vychytávka je nyní dostupná v programu Insiders a brzy se překlopí také do stabilní verze prohlížeče.

V neposlední řadě americká společnost potvrdila, že letos na jaře se užitečná funkce Collections dostane také do mobilní verze prohlížeče Edge. Uživatelům umožňuje shromažďovat webové stránky, text, obrázky či další obsah do kolekcí a následně je exportovat např. do Wordu nebo Excelu. Jedná se o ideálního pomocníka při přípravě na nějaký pracovní projekt nebo hledání zdrojů pro seminární práci do školy.

