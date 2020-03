Microsoft kvůli koronaviru prodlužuje podporu Windows 10 verze 1709

S příchodem Windows 10 se změnil i způsob, jakým Microsoft přináší podporu svého systému. Dvakrát ročně (zpravidla na jaře a na podzim) vydá větší aktualizaci, která je následně podporována 18 měsíců pro koncové zákazníky, respektive 30 měsíců pro zákazníky z podnikové a vzdělávací sféry. Tak by to mělo být i v případě verze 1709, známější pod označením Fall Creators Update , která vyšla v říjnu 2017. Zatímco podpora pro edice Windows 10 Home, Pro a IoT skončila již v dubnu 2019, pro edice Windows 10 Enterprise, Education, a IoT Enterprise se termín teprve blíží.

K plánovanému ukončení podpory 14: dubna 2020 ovšem nedojde, jak oznámil Microsoft na svých stránkách. Společnost nechce svým zákazníkům, v tomto případě především firmám a školám, přidělávat ještě další starosti. Kvůli pandemii onemocnění COVID-19 totiž většina škol zavřela své brány a zaměstnanci firem pracují z domova, pokud jim to umožňují okolnosti. Organizace, které otálely s přechodem na novější verzi, by nyní stály ve velmi složité situaci.

„Vyhodnocovali jsme situaci v oblasti veřejného zdraví a chápeme dopad, který to má na vás, na naše vážené zákazníky. Abychom zmírnili jednu z mnoha zátěží, kterým v současné době čelíte, a na základě zpětné vazby od zákazníků jsme se rozhodli zpozdit plánované datum ukončení služby pro Windows 10 edice Enterprise, Education a IoT Enterprise, verze 1709,“ prohlásila společnost ve svém příspěvku. Nové datum ukončení podpory bude o šest měsíců později, konkrétně 13: října 2020.

Od května do října budou pro tuto verzi systému vydávány pouze měsíční bezpečností aktualizace, a to prostřednictvím služeb Windows Update, Windows Server Update a Microsoft Update Catalog. Administrátoři nemusí žádným způsobem měnit svou práci, např. aktuální verze Microsoft Configuration Manageru budou i nadále podporovat verzi 1709. Microsoft ovšem doporučil zvážit přechod na službu Windows Update for Business, která umožňuje uživatelům provádět bezpečné a rychlé aktualizace doručené přímo Microsoftem.

Časový plán aktualizace Windows 10, verze 1709 (Fall Creators Update)

7. dubna 2017: Vydání prvního preview v programu Insiders

26. září 2017: Vydání finální verze v programu Insiders

17. října 2017: Vydání aktualizace pro veřejnost

9. dubna 2019: Ukončení podpory pro edice Home, Pro a IoT

14. dubna 2019: Ukončení podpory pro edice Enterprise, Education a IoT Enterprise

13: října 2020: Ukončení podpory pro edice Enterprise, Education a IoT Enterprise

