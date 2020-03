Microsoft pozastavuje volitelné aktualizace Windows, zaměří se na bezpečnost

V důsledku pandemie nového koronaviru upravují společnosti také své plány aktualizací. Nedávno Google oznámil, že nebude dočasně vydávat nové verze internetového prohlížeče Chrome . K podobnému kroku byl nyní donucen i Microsoft, který dočasně změní způsob vydávání aktualizací. Na svých stránkách americký gigant oznámil, že dočasně pozastavuje všechny volitelné aktualizace, které se netýkají bezpečností (tzv. updaty C a D). „Vyhodnocovali jsme situaci v oblasti veřejného zdraví a chápeme, že tato situace má dopad na naše zákazníky. V reakci na tyto problémy se zaměříme na aktualizace zabezpečení,“ uvedl Microsoft.

Změna se týká všech podporovaných verzí Windows, a to včetně serverových systémů (od Windows 10, verze 1909 až po Windows Server 2008 SP2). Microsoft se tedy bude plně soustředit na bezpečnostní aktualizace, i nadále tedy můžeme očekávat měsíční balíčky vylepšující zabezpečení systému (tzv. update B, další by měl vyjít druhé úterý v dubnu). Ke změně ovšem nedojde ze dne na den, ale až od května 2020. I v následujících týdnech tedy můžeme očekávat další volitelné aktualizace Windows – patrně proto, že je vývojáři již mají připravené. Datum konce opatření zatím nebylo oznámeno, patrně bude záviset na dalším vývoje pandemie nového typu koronaviru v USA a dalších státech.

Microsoft se patrně stejně jako další firmy potýká s menším počtem zaměstnanců. Ti, kteří zůstali v práci, navíc často pracují v home office, takže v řadě případů neprobíhá vývoj tak efektivně (např. kvůli komplikovanější komunikaci). Proto vývojáři zaměří své síly právě na bezpečnost, protože v tomto ohledu by vývoj aktualizací neměl polevit. I mnohem více uživatelů nyní pro svou práci i zábavu využívá více než dříve svůj počítač s Windows, proto by případné chyby v aktualizaci mohly mít ještě horší následky než obvykle. A také jejich odstranění by pro Microsoft bylo z výše uvedených důvodů komplikované.

Microsoft zároveň tento týden vydal dvě volitelné aktualizace (D) pro Windows 10, verze 1903 a 1909. Tyto updaty mimo jiné opravují chybu při tisku do sdíleného dokumentu, problém s výkonem v aplikacích přehrávajících obsah s ochranou DRM, nefunkční tlačítko pro ztlumení zvuku na některých zařízeních s aplikací Your Phone nebo závadu, která mohla v některých situacích bránit ukončení aplikací. Připomeňme, že americká společnost se v reakci na současné problémy minulý týden také rozhodla prodloužit podporu Windows 10 verze 1709 , kterou stále používají některé firmy a školy.

