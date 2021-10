Microsoft propašuje aplikaci PC Health Check do všech PC s Windows 10

Aplikaci či utilitu PC Health Check máme pochopitelně spojenou aktuálně s přechodem na systém Windows 11. Právě ta totiž stanoví, zda naše PC je nebo není na nový systém připraveno, čili především zda má vhodný procesor a podporu TPM 2.0. Aktuálně přitom není standardní součástí Windows 10, ale to už brzy bude, i když dle Microsoftu ji budeme moci manuálně odinstalovat.

Otázka je, zda se nám zase obloukem nevrátí a také můžeme očekávat, že pravděpodobně bude nějakým způsobem využita pro budoucí přesvědčování uživatelů k aktualizaci na Windows 11 ve stylu GWX (Get Windows 10). I ta ostatně byla do starších verzí Windows propašována coby aktualizace KB3035583, prostřednictvím níž pak Microsoft tropil psí kusy , aby uživatele přesvědčil a později rovnou vmanipuloval do upgradu na desítky.