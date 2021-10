Microsoft s AMD vyřešil problémy s výkonem Ryzenů pod Windows 11

Jak jsme se také dozvěděli, záplaty vypuštěné během posledního Patch Tuesday latenci L3 cache dokonce ještě zhoršily, ovšem to už byla téměř připravena oprava, se kterou přišel Microsoft, neboť jde o záplatu právě pro Windows 11.

Rozdíl ukazuje srovnání výkonu v AIDA64, kde už můžeme vidět latenci L3 cache pod 10 ns a rovněž mnohem vyšší výkon s ohledem na zápis, čtení i kopírování dat.

Čili problémy s L3 cache nám vyřeší prostě záplata, takže stačí využít funkci Windows Update a stáhnout si nejnovější aktualizaci, což můžeme i ručně . Není třeba se přitom obávat toho, že je tato aktualizace označena za Update Preview, nejde o žádnou betaverzi ale jednoduše o to, že se takto značí aktualizace nabízené ještě před řádným termínem v rámci Patch Tuesday. A zde skutečně není na co čekat, neboť se chystají testy nových Alder Lake-S, které budou vzhledem k podpoře hybridní architektury těchto procesorů probíhat hlavně ve Windows 11, takže je zapotřebí, aby tento systém pracoval co nejlépe právě i na konkurenčních Ryzenech.