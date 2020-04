Microsoft Teams šlo hacknout obrázkem např. v GIFu

Microsoft Teams další problém. V poslední době je to už třetí věc, kterou si Microsoft asi nedá za rámeček. Prvně to

Bezpečnostní firma CyberArk objevila v podnikové aplikacidalší problém. V poslední době je to už třetí věc, kterou si Microsoft asi nedá za rámeček. Prvně to byly neplatné certifikáty , pak nezvládání vysokého náporu kvůli koronavirové pandemii , nyní to byl bezpečnostní problém. Účty uživatelů šlo hacknout šikovně zaslaným GIF souborem nebo jiným obrázkem. Než se však dostaneme k problému, musíme si nejprve vysvětlit, jak zde vlastně funguje zabezpečení. Při přihlášení do aplikace je vygenerován bezpečnostní token, kterým se pak každý uživatel prokazuje jednotlivým součástem aplikace. Přístupový token je vydáván z domény login.microsoftonline.com. Mimo tento základní token ale v Teams běhá i spoustu dalších tokenů např. pro SharePoint, Outlook nebo pro přístup k serveru, kde jsou ukládány zasílané obrázky.

Tam je používán "skype token" a cookie nazvané "authtoken" a "skypetoken_asm". Hlavní funkcí je zajistit, aby k obrázkům měly přístup jen povolané osoby, se kterými byly sdíleny. Tyto tokeny jsou nastaveny tak, aby byly zasílány na teams.microsoft.com nebo jakoukoli subdoménu v rámci *.teams.microsoft.com. V CyberArku pak zjistili, že jsou schopni provést útok, tzv. převzetí subdomény, konkrétně dvou adres:



aadsync-test.teams.microsoft.com

data-dev.teams.microsoft.com



Pak už bylo potřeba vygenerovat platný certifikát pro danou subdoménu, což ale nebyl větší problém, když o to žádal vlastník subdomény Microsoftu. Tímto by potenciální útočník měl k dispozici vlastní subdoménu v rámci sítě Microsoftu a pro ni i platný certifikát. A teď už se konečně dostáváme k onomu útoku obrázkem. Bezpečnostní výzkumníci zjistili, že nyní už jen stačilo lidem zaslat do konverzace podvržený obrázek (nejčastěji si lidé posílají různé veselé GIFy, takže ty se k útoku doslova nabízejí) a bylo jen potřeba zajistit, aby atribut "src" směřoval na podvrženou subdoménu. V takovém případě Teams pro to, aby načetly zaslaný obrázek, poslaly autentikační token na podvržený server a ten tak posloužil k zisku bezpečnostního tokenu uživatele.

S tím se pak dají dělat další věci vedoucí např. k zisku dalších dat oběti. Ta nic nepozná a ani se nemůže proti útoku moc bránit, protože k němu dochází automaticky načtením obrázku v konverzaci. Jednou z metod prevence je nepovolovat komunikaci s neznámými zdroji vně organizace, ale jak tvrdí i objevitelé chyby, stačí např. jen to, že jeden člověk v organizaci provede pracovní rozhovor s adeptem na pracovní pozici, a už jsou otevřená vrátka k útoku na celou organizaci. Chyba byla objevena 23. března letošního roku a ještě téhož dne Microsoft opravil DNS záznamy svých serverů, čímž znemožnil převzetí výše zmíněných subdomén. 20. dubna pak vydal patch celé aplikace.

