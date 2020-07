Minisforum láká na malý herní desktop i s APU Ryzen 4000

AMD by nám mělo nabídnout nové desktopové modely Ryzen 4000 už snad od příštího týdne, ovšem nový Minisforum bude přece jen jako alternativa systémů NUC založen na mobilní verzi, která je na trhu už nějaký ten pátek. Skupina Minisforum jej nabídne v rámci kampaně na Indiegogo , čili formou crowdfundingu. Tam se zatím dozvíme jen základní, ale také ty nejdůležitější informace.

Základní konfigurace hotového počítače má přijít na 399 dolarů a k dispozici bude již od poloviny července právě pro přispěvatele v rámci kampaně Indiegogo. Prozatím ovšem půjde o Ryzen 5 3550H, čili jeden ze starší generace mobilních APU firmy AMD, ale tvůrci už potvrdili, že si chystají také lepší modely s APU Ryzen čtvrté generace.

Nyní tu však bude AMD Ryzen 5 3550H, čtyřjádrové mobilní APU s taktem 2,1 až 3,7 GHz a integrovaným GPU Radeon Vega 8 na 1200 MHz. Půjde ve skutečnosti snad i o barebone, čili počítač s volnými sloty pro paměti a pozicemi pro úložná zařízení, která si musíme dokoupit sami. Máme tu dva SO-DIMM pro až 32 GB DDR4, a to dle specifikací pouze do 2400 MHz, což by mohlo být lepší, ale tyto specifikace odpovídají oficiálním údajům firmy AMD. Dále to pak je jedna pozice pro M.2 2280 (pouze SATA), dále 2,5" SATA zařízení a už předinstalovaný modul s Intel WIFI6 AX200 a Bluetooth 5.0.

Za zmíněných 399 USD ale nedostaneme barebone, ale základní verzi s 256GB M.2 SATA SSD a poněkud nesmyslnou výbavou jednoho 8GB paměťového modulu, což znamená, že se tím připravujeme o cennou paměťovou propustnost zapojením jen jednoho kanálu. V takovém případě lze vřele doporučit upgrade pomocí dalšího 8GB modulu, anebo rovnou koupi verze se 16 GB RAM a 512GB SSD za 529 USD.

Přiložené video pak ukazuje, jak toto PC umí provozovat hry jako GTA 5, Star Wars Jedi: Fallen Order, The Witcher 3 nebo Assassin’s Creed Odyssey. Není to samozřejmě Full HD na nejvyšší detaily při 60 FPS, ale leccos si zahrajeme.

