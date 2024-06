MrBeast překonal T-Series, je youtuberem s nejvíce sledujícími, má jich 278 milionů

YouTube má za sebou několik hodně známých jmen a hodně se o tom mluvilo především za éry švédského youtubera PewDiePie. Ten si ale v Historie největších kanálů na sociální sítimá za sebou několik hodně známých jmen a hodně se o tom mluvilo především za éry švédského youtubera PewDiePie. Ten si ale v roce 2019 dal pauzu po boji s bollywoodským kanálem T-Series. Svou porážku vysvětlil tím, že stačilo vzít masivní korporát, který na svůj kanál T-Series umístil snad každý hudební videoklip, který se kdy objevil v Bollywoodu. Když PewDiePie ohlásil stažení ze scény, měl T-Series 121 milionů sledujících, švédský youtuber byl na 101 milionech. V roce 2022 překonal Švéda i MrBeast , který se tak stal nejsledovanějším „sólo“ youtuberem se 113 miliony (PewDiePie měl 111 milionů).

Vydal se na zteč i proti T-Series a nyní se mu to konečně podařilo. MrBeast se stal jedničkou jak v sólo kanálech, tak i veškerých YouTube kanálech vůbec. MrBeast, vlastním jménem Jimmy Donaldson, začal svou kariérou herními videi, nicméně později přešel na různé výzvy, které se postupně vyvinuly v obrovské projekty a soutěže. Nyní ve věku pouhých 26 let dosáhl na 278 milionů sledujících (T-Series 267 milionů) a jeho jmění se odhaduje na 500 milionů USD, přičemž je označován za nejlepšího tvůrce v Top50 za rok 2023. MrBeast je sice znám svými "uřvanými" kontroverzními videi, ty ale mnohdy mají různá filantropická poslání (zaplatil např. operaci očí 1000 lidem, kteří si to nemohli dovolit) a některými je označován za nejvlivnějšího filantropa poslední doby ne ani tak výší příspěvků jako takových, ale tím, jak dobročinnost propaguje a přitahuje k ní mladé obecenstvo.