MrBeast je nejpopulárnějším "sólo " youtuberem, PewDiePie už je za ním

Největší kanály na síti YouTube mají přes 100 milionů sledujících a dlouhodobou jedničkou v počtu sledujících byl kontroverzní švédský youtuber(vlastním jménem Felix Kjellberg). Toho ale postupně překonaly velké produkce z Indie a dětský kanál Cocomelon. Stále si ale držel pozici jedničky v případě sólo youtuberů, které staví na značce jedné osobnosti. Tomu je nyní tak trochu konec. PewDiePie si koncem roku 2019 dal od YouTubu pauzu , nicméně nyní už je zase aktivní, nicméněvůbec nepolevuje a se svými 113 miliony uživatelů tak překonává někdejší sólo jedničku (PewDewPie má 111 milionů). Pokud však jde o počet zhlédnutí, PewDiePie stále vede s 28,8 miliardami proti 18,8 miliardám MrBeasta.

MrBeast začal uploadem herních videí o Minecraftu nebo Call of Duty, ale později přešel na virální videa, ve kterých obvykle rozdává obrovské částky lidem. Někdy jen tak, jindy to jsou naopak zajímavé soutěže a v poslední době to bylo především uspořádání soutěže na motivy korejského seriálu Squid Game (to má k dnešku 307 mil. zhlédnutí). Vítěz mohl získat 456 tisíc USD. Zatímco PewDiePie v posledních letech své aktivní činnosti přinášel především kontroverze (zejména svými antisemitickými výroky), MrBeast je oceňován za svou charitativní činnost (jeho charitativní kanál má 10 milionů sledujících, což je také dost). Nesmíme však zapomenout na to, že jeho kanál sice staví na jeho osobní značce (jménu), ale ve skutečnosti jde o práci obrovského týmu lidí a jeho videa mají náklady na natáčení v milionech dolarů.

Připomeňme ještě, že v rámci všech YouTube kanálů je PewDiePie nyní na 5. příčce a MrBeast na čtvrté. Pak jsou zde totiž ještě velké produkce a 3. místo má SET Indie (indická Sony Entertainment Television) se 147 miliony odběratelů (134 mld. zhlédnutí). Dětský kanál Cocomelon - Nursery Rhymes je těsně druhý, má jen o milion více, tedy 148 mil odběratelů (144,5 mld. zhlédnutí). První místo si zatím s přehledem drží indický kanál T-Series s 230 mil. odběratelů (207,8 mld. zhlédnutí).