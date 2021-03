MSI bude zdražovat své karty, reaguje na nižší dodávky GPU

Ze světa grafických karet nyní nepřichází vůbec žádné pozitivní zprávy, pokud tedy za ne nepovažujeme informace o nových chystaných modelech, které ale stejně budou dostupné spíše od scalperů, anebo v obchodech za "scalpovací" ceny . Těžko přitom říci, kdo se nejvíce podílí na zvyšování cen. Pokud si přečteme inzeráty, můžeme zjistit, že dle překupníků už předražené karty chodí z distribučního řetězce, což by odpovídalo i nárůstu cen v obchodech. Anebo je to všechno trošku jinak.

V každém případě zjišťujeme, že výrobcům karet se takový stav ani trošku nelíbí, respektive z toho sami chtějí také něco mít. Právě MSI pociťuje zvyšující se poptávku po kartách v době, kdy spíše klesají dodávky nových GPU jak od NVIDIE, tak i od AMD a v reakci na to se MSI samo chystá zvýšit cenu svých karet. A nemůžeme se divit, když se dnes karty jako MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC prodávají v obchodech za ceny od téměř 43 tisíc korun, čili jsou cca na trojnásobku.

Vznikají také velice absurdní situace, neboť za ceny 45 či 50 tisíc si můžeme ihned koupit i celý hotový herní počítač vybavený kartou RTX 3070 (dokonce i se stejným modelem MSI Ventus OC), moderním Ryzenem 5000 (či Core 10. generace) a ostatními potřebnými komponenty. Pak se skutečně nelze divit tomu, že se nové GeForce dostaly i do skladových nabídek obchodů, když jsou nabízeny za naprosto nesmyslné částky. To mimochodem zase vypovídá proti výše uvedené informaci, že by grafické karty měly být už obchodníkům dodávány jako předražené zboží.



O snižujících se dodávkách GPU od NVIDIE mimochodem nedávno mluvila také společnost Asus , čili dnes to máme potvrzeno také od MSI a to chce právě reagovat zvýšením ceny. Firma totiž chce splnit své finanční cíle, což by se jí s nižšími počty GPU, která dostává k dispozici, jednoduše nepodařilo. Pro spotřebitele to znamená jediné, a sice ještě menší počet karet, které se dostanou na trh. Nicméně situace stejně už nemůže být pro většinu českých zákazníků horší, neboť jim může být vcelku jedno, zda je RTX 3070 nabízena za 40, 43 nebo 48 tisíc.

