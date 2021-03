Pekelně drahé GeForce GTX a RTX se objevují skladem: RTX 3070 za 50000 Kč

Pokud jste si chtěli v obchodě poslední dobou koupit nějakou grafickou kartu, v podstatě jste si mohli koupit jen low-end (např. GeForce GT710 nebo 1030, velmi výjimečně GTX 1050), případě profesionální Radeony a Quadra. Nějaké GeForce GTX nebo RTX (příp. jakýkoli modernější AMD Radeon) v podstatě nešlo sehnat. Skladové zásoby byly v podstatě nulové po celé republice. V jiných státech (např. v sousedním Polsku) je ale situace trochu jiná. Tam některé modely jsou skladem, dokonce si můžete i vybírat výrobce, ale ceny jsou doslova šílené. A jak to vypadá podle posledního zkoumání Heuréky, tato situace se pomalu přelévá i k nám.

I když jsou některé karty na Heuréce vedené jako skladem, po rozkliknutí do obchodu to mnohdy není pravda. Přesto se dají najít skladové kousky. Např. GeForce GTX 1660 koupíte za zhruba 15000 Kč s DPH, najít se dá dokonce i RTX 3070. Jenže to si už pro skladový kousek připravte 50 tisíc Kč. Našel jsem dokonce i Radeon RX 6800 XT za 41-69 tisíc Kč a Radeon RX 6900 XT za 57 tisíc Kč. Mezi kousky s dodáním do několika dní lze najít i GeForce GTX 1650 za 11 tisíc Kč nebo GeForce RTX 3080 za 80 tisíc Kč. Tady se ale vystavujete riziku, že karty tak rychle nedojdou.

Zdroj: heureka.cz

