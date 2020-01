MSI připravuje MAG X570 Tomahawk za 189 USD

MSI MAG X570 Tomahawk můžeme očekávat na trhu během několika příštích měsíců. Dobře přitom víme, že série Tomahawk byla dříve vyhrazena deskám se slabšími čipovými sadami a nyní se vůbec poprvé dostává na trh s hi-endovým X570 s podporou PCIe 4.0. Nepůjde přitom o nejlevnější či jeden z nejlevnějších modelů v nabídce firmy MSI, ostatně ta pomocí desek MSI X570-A PRO, MSI X570 Gaming Plus a MSI X570 Gaming Edge WIFI pokrývá rozpětí 149 až 210 USD.

Výbava by tak dle toho opravdu nemusela být špatná, ale pochopitelně si ji také zaplatíme. Čítat bude 10+2fázové napájení pro CPU a paměti, přičemž pro posílení napájení patice AM4 se využije 8pinový a ještě jeden 4pinový konektor, a to vedle nezbytného 24pinového ATX.

Dále tu jsou čtyři sloty DIMM pro až DDR4-4600 a kapacitou 128 GB, dva sloty PCIe 4.0 x16, dva PCIe 4.0 x1 a také dva M.2 pro PCIe 4.0 SSD. Tyto SSD sloty budou vybaveny příslušnými pasivními chladiči. Pro chlazení čipové sady X570 se jako u jiných desek využije ventilátor, přičemž MSI udává, že je vybaven 0dB technologií, ale to prostě znamená, že deska jej umí do jisté teploty čipsetu nechat vypnutý. Stejnou funkcí už dnes běžně disponují grafické karty, kde to umožnilo především snížení jejich spotřeby ve 2D režimu na minimum.

Pro SATA disky a SSD tu máme obvyklých šest portů a dále pak pět USB 3.2 Gen 2, šest USB 3.2 Gen 1 a šest USB 2.0. Za zmínku rozhodně stojí také 2,5Gb/s ethernetový kontroler od firmy Realtek.

