MSI vysvětluje, proč většina jeho RX 5600 XT nedostala 14Gb/s paměti

Vznikla také paradoxní situace, v níž mají karty Sapphire Pulse RX 5600 XT lepší specifikace než podstatně dražší modely jako Asus ROG Strix OC nebo MSI GAMING X . Od zákazníků se také očekává, že si své karty budou flashovat, aby dosáhli na slibované specifikace, což má platit právě i pro první vlnu karet od Sapphire. To pochopitelně pro jen trošku zkušené uživatele není problém, nicméně to zároveň ani není vhodný přístup k zákazníkovi, který do rukou dostává jakýsi "dodělej si sám" produkt.

My se ale chceme nyní podívat především na to, proč se společnosti MSI a Asus rozhodly své dříve ohlášené karty ponechat na 12 Gb/s v případě jejich pamětí GDDR6 a vedle nich pak představit ještě další modely už se 14Gb/s paměťmi. V případě MSI jde o následující nabídku.

MSI Radeon RX 5600 XT Series GAMING Z GAMING X GAMING MECH OC MECH Base ? 1235 -> 1420 MHz 1185 MHz 1235 MHz 1130 MHz Game 1615 MHz 1460 -> 1615 MHz 1420 MHz 1460 MHz 1375 MHz Boost 1750 MHz 1620 -> 1750 MHz 1600 MHz 1620 MHz 1560 MHz Paměti (na pin) 14 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps

Model GAMING Z je tak nový a jediný má rychlejší paměti, zatímco všechny ostatní zůstaly na 12 Gb/s.

Od společnosti MSI (viz přiložené video) se dozvídáme, že ona sama, jakož i Asus, si paměti pro karty Radeon nekupuje a nevybírá, nýbrž je získává přímo od AMD. A od AMD přišly paměti certifikované pouze pro 12 Gb/s, ne 14 Gb/s, čili je to tak jak se dalo tušit. MSI a Asus nemohou garantovat, že dané paměti poběží na 14 Gb/s, i když to pochopitelně zvládnout mohou. Nechtějí pak přirozeně riskovat, že se začnou zakoupené karty ve velkých počtech vracet jako nefunkční, přičemž by to byl pochopitelně problém výrobce.

Pak se ale nabízí otázka, jak je to v případě Sapphire. Využil snad paměti pro 14Gb/s, nebo doufá, že to jeho karty až na výjimky zvládnou, anebo má snad své paměti pečlivě otestované? Společnosti MSI a Asus také mohou být až úzkostlivé, co se týče certifikací pamětí a na jedné straně a jejich reálných možností na straně druhé.

O tom nám může napovědět i to, že MSI je přitom ochotno posílat BIOS pro 14Gb/s paměti na modelu GAMING X, a to v případě karet určených recenzentům. Ve skutečnosti jde prostě o BIOS z karet GAMING Z a recenzenti pak mají danou kartu ve svých článcích jen přejmenovat právě na GAMING Z, čili obě karty jsou naprosto stejné až na to, že verze Z nese už certifikované paměti pro 14 Gb/s. Nicméně MSI ani zde raději nezaručuje, že takové karty budou fungovat spolehlivě.

Dále se dozvídáme, že alespoň většina karet MSI, která bude na trhu někdy v polovině února, už bude mít aktualizovaný BIOS, což tak platí konkrétně pro GAMING X a MECH OC. Paměti ale zůstanou na 12 Gb/s a zvednou se jen takty GPU. Karty GAMING Z se jako novinky dostanou na trhu už se slíbenými specifikacemi.

Je tak naprosto zřejmé, že reakce AMD byla velice náhlá, nepromyšlená a také nezvládnutá či spíše nezvládnutelná, a to bez ohledu na to, zda paměti na nových Radeonech běžně zvládnou či nezvládnou 14 Gb/s. Kdyby se AMD na daný krok připravilo alespoň měsíc dopředu a umožnilo AIB partnerům lépe přichystat své řady s ohledem na využité paměti, nemusely by vzniknout ani zdaleka takové zmatky. Ty se dají přirovnat snad jen k vypuštění karet RX Vega.

