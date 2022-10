Musk: Tesla za 4,5 bln. USD bude větší než Apple a Saudi Aramco dokupy

Tesla před pár dny Elon Musk se nicméně nechal slyšet, že Tesla by mohla být v budoucnu hodnotnější než Apple a Saudi Aramco dohromady. Toto jsou dvě nejhodnotnější firmy na světě, Apple s valuací 2,36 bln. USD (ano, v bilionech), Saudi Aramco by mělo mít necelých 2,1 bln. USD. Musk tedy věří, že by Tesla mohla dosáhnout hodnoty okolo 4,5 bln. USD (to by platilo pochopitelně za předpokladu, že se hodnoty výše zmíněných dvou firem nezmění). Pro zajímavost, dnešní hodnota Tesly je 672 mld. USD.

Na to, zda je něco takového reálné, pochopitelně dnes neznáme jasnou odpověď. Pojďme se ale podívat na několik faktů. V roce 2015 Musk řekl, že Tesla by do roku 2025 měla mít hodnotu 700 mld. USD (vztahoval to k tehdejší ceně Applu), přičemž v té době byla její hodnota pouhých 27 mld. USD. Je sice pravda, že ve většině předpovědí je Musk hodně optimistou a termíny mu nevyjdou, zde to ale Tesla stihla o 4 roky dříve a této částky dosáhla už počátkem roku 2021. Dokonce se v listopadu téhož roku dostala na 1,23 bln. USD, nicméně od té doby ale spadla téměř na polovinu (to je ale dáno ekonomickou situací a něco podobného se stalo drtivé většině firem).

The media reports with great fanfare my predictions that are late, but rarely those that come early — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2022

Obecně se tvrdí, že je Tesla příliš předražená a že i dnešní hodnota necelých 700 mld. USD je silně nadhodnocených. Zde si musíme současně uvědomit, že hodnota akcií není dána jen aktuálními hospodářskými výsledky, ale také očekáváním vývoje společnosti v budoucnu, a zde má Tesla mezi investory (ale pochopitelně i spekulanty) větší důvěru než zavedené automobilky, které mnozí považují za zkostnatělé společnosti. Tesla tak dnes má větší hodnotu než Toyota, Volkswagen, GM, Ford, Mercedes-Benz, BMW, Honda a Stellantis dohromady. Přitom Tesla letos vyrobí asi jen 1,3 milionu vozů, zatímco výše zmíněné firmy dají dohromady zhruba 40 milionů. Tady jsme asi na 30násobku.



Také poměr hodnoty firmy k jejímu zisku (tzv. poměr P/E) má Tesla výrazně odlišný. U většiny výše zmíněných automobilek je 2,5-7, Tesla je okolo 75, takže také na cca 10-30násobku. Přesto je vidět, že se tento poměr umravňuje (není to tak dávno, co byl přes 1000, a většina mladých elektromobilech ho "nemá vůbec", protože nejsou v zisku). Je naprosto logické, že startupy v prvních letech, kdy vyvíjí nové produkty a připravují výrobu, mají obrovskou hodnotu danou vysokými investicemi, přitom ještě nic nevyrábí a jsou kvůli tomu vysoce ztrátové. Tesla se už za toto období dostala, ostatně vyrobila několik milionů aut a postupně přechází z pozice startupu na zavedenou automobilku. Připomeňme však, že zamýšlených 4,5 bln. USD je 6,7násobek dnešní hodnoty.