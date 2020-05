Na Windows 10 May 2020 Update si nejspíš počkáme do konce měsíce

Stalo se již zvykem, že Microsoft vydá pro Windows 10 dvě velké aktualizace ročně – na jaře a na podzim. Nejinak tomu bude i letos. První verze s označením 20H1 nebo 2004 nakonec nevyjde v dubnu, ale až v květnu, proto ponese označení Windows 10 May 2020 Update . Podle informací z minulého týdne by aktualizace již měla být připravena a mířit k členům programu Insider. Nejčerstvější zprávy ovšem hovoří o tom, že dojde ke zpoždění vydání tohoto updatu, takže Microsoft jen těsně stihne květnový termín. Původně prý měla být nová verze systému odeslána 28. dubna výrobcům zařízení a 12. května vydána pro běžné uživatelé, proti těmto datům ovšem patrně dojde k více než dvoutýdennímu zpoždění.

Důvodem by měla být blíže nespecifikovaná zero-day chyba týkající se zabezpečení. A patrně se jedná o vážný problém, protože před vydáním nové verze se rozhodl tuto bezpečnostní hrozbu opravit. Ačkoliv bychom mohli očekávat, že oprava bude vydána druhé úterý v měsíci během „Patch Tuesday“, vývojáři patrně nechtějí nic nechat náhodě a řešení před vydáním řádně otestovat. Přece jen problémů bylo s posledními aktualizacemi Windows 10 více než dost. Pokud budeme věřit nově stanovenému harmonogramu, tak šíření Windows 10 May 2020 Update začne 5. května, kdy bude software poslán výrobcům zařízení a o týden později zamíří k vývojářům. Až 28. května potom údajně bude vydána aktualizace pro veřejnost.

Žádné další nové funkce mezitím nebudou přidány do nového sestavení Windows 10, ale Microsoft by ještě mohl opravit některé známé chyby, jako jsou třeba problémy s VR brýlemi Windows Mixed Reality. Pokud nechcete čekat na nový update do konce května, stále se můžete přihlásit do programu Windows Insider. Tuto možnost můžete aktivovat přímo v nastavení operačního systému. Testování nových verzí Windows 10 s sebou ovšem může přinášet i problémy, neboť obsahují větší množství chyb. Připomeňme si, že květnová aktualizace přinese integrovaný linuxový kernel, lepší kontrolu nad Windows Update, možnost stažení nejaktuálnější verze Windows při obnovení systému a spoustu dalších drobnějších změn.

Nedávno se také začalo spekulovat o podzimní aktualizaci pro Windows 10, kterou zatím známe pod označením 2009 nebo 20H2. I v tomto případě můžeme očekávat hlavně opravy chyb a drobnější novinky, nikoliv velké změny v operačním systému. Microsoft by mohl integrovat Windows Subsystem for Linux, poskytnout uživatelům doporučení pro uvolnění místa v úložišti a další drobnosti.



