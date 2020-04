Windows 10 May 2020 Update přijde brzy, co nabídne?

Windows 10 May 2020 Update tak bude označení letošní jarní verze systému firmy Microsoft, kterou neformálně známe také jako Windows 10 20H1 nebo 2004. Právě označení 2004 je poněkud matoucí, ačkoliv v souladu s dosavadní praxí označuje 4. měsíc roku 2020. Nakonec to ale bude měsíc květen a ne duben, který bude spojen s nejnovější verzí systému založeného na sestavení 19041.207.

Microsoft chce už brzy zpřístupnit novou verzi systému pro Insidery, kteří si žádají tzv. Release Preview. Později pak bude zpřístupněna veřejnosti, ale pevné datum zatím nebylo stanoveno a i kdyby bylo, nedalo by se na ně spoléhat. I pak bude třeba si novou verzi nainstalovat ručně, neboť nelze spoléhat na to, že ji Windows Update hned nabídne.

Co se týče nových funkcí a celkově novinek, které se objeví v nové verzi, ty přestaly být přidávány do seznamu už v listopadu předchozího roku. Čili to, co se objevilo později, se stane součástí až některé z příštích verzí systému. Od té doby se nové funkce ladí a vychytávají chyby, i když s problémy i tak lze počítat, ostatně bez potíží se neobejdou ani běžné bezpečnostní aktualizace a záplaty obecně. Stačí se podívat na výpis nejnovějších zpráv o systému Windows

A co nového nám tedy Windows 10 May 2020 Update nabídne? Bude to například funkce Cloud Reset využívající instalaci systému uloženou v cloudu, o níž se psalo už loni v létě. Nejde o to, že by v cloudu bylo uloženo i nastavení systému, natož pak aplikace či data. Jde o přímé stáhnutí instalačních souborů od Microsoftu, aniž by se využily lokálně uložená data, která by ostatně mohla být poškozena.