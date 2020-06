Nádrž rakety plná vody pukla a NASA dokončila konstrukční testy SLS

Na chystaný test jsme upozornili právě před týdnem, kdy už byla kyslíková nádrž spuštěna do mohutného hydraulického zařízení, které se ji chystalo mučit daleko nad rámec toho, co nádrž bude muset snášet v rámci běžného provozu. Cíl byl jasný, a to zatížit nádrž až nad její schopnosti, čili v tomto testu se přímo počítalo s tím, že praskne a do okolí se rozlije masa vody, která simuluje naplnění tekutým kyslíkem.

NASA tak chtěla zjistit, co všechno nádrž nakonec vydrží, kde nakonec povolí a jakým způsobem praskne. Jedná se o ocelový válec s výškou cca 21 metrů, průměrem 8,5 metrů a hmotností 84 tun, který byl uzavřen v mohutném hydraulickém lisu. NASA pak nechala nádrž sledovat pomocí řady senzorů i vysokorychlostních kamer, z nichž pak zjistí podrobnosti o kritickém momentu, kdy nádrž už tlak nevydržela. Následující video ukazuje, jak to nakonec dopadlo.

Už nyní se ale dozvídáme, že test v zásadě dopadl dle očekávání inženýrů a že byly splněny veškeré jeho cíle. Nádrž tak v souladu s předpoklady praskla v místě sváru a následně se roztrhla po svém obvodu, přičemž NASA se ve svém předpokladu o hraničním tlaku spletla jen o necelá 2 procenta.

Tím NASA zakončila celkem tři roky testování, během nichž stihla provést téměř 200 testů spojených s raketami SLS a programem Artemis. Jen na samotné kyslíkové nádrži bylo provedeno přes 20 testů, než bylo přikročeno k finálnímu destrukčnímu. I díky němu bude možné vyrábět pro rakety SLS lehčí nádrže a poznatky využít i pro jiné rakety mimo tento program.

NASA také provedla další důležité kroky pro start prvních misí Artemis. Firma Northrop Grumman do Kennedyho vesmírného centra dopravila potřebné segmenty pomocných raket pro Artemis II a nyní pracuje na stejné zakázce pro Artemis III. Pro první misi Artemis chystanou na příští rok už je na místě startu k dispozici vše potřebné, a to až na adaptér propojující raketu SLS s lodí Orion, který má dorazit během tohoto léta a pak se také čeká na příjezd hlavního stupně SLS, jenž bude dopraven po vodě po testech zážehu ve Stennisově vesmírném centru.

