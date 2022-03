NASA a ESA otevřely půl století starý vzorek z Měsíce

Jedná se o vzorek ANGSA 73001, který na měsíčním povrchu získali astronauti Eugene Cernan a Harrison “Jack” Schmitt a přiletěli s ním na Zemi v prosinci roku 1972. Na Měsíci v Taurus–Littrow Valley tak jednoduše zarazili do regolitu dvě spojené 3,8 cm tlusté trubky, v nichž ulpěly vzorky, přičemž jedna z těchto trubic byla v prostředí tamního vakua hermeticky uzavřena a poté byla už v Johnsonově vesmírném středisku uložena rovněž ve vakuu, aby bylo zajištěno, že nebude kontaminována.

Hermeticky neuzavřená nádoba byla uložena také, ovšem tu již NASA otevřela , a to v roce 2019, přičemž nyní jsou vědci zvláště zvědaví na obsah té, kterou zkoumají nyní. Půjde totiž i o plyny, které se uvolnily ze získaného materiálu i díky tomu, že se vypařily sloučeniny vlivem vyšších teplot. Vědci ale očekávají, že jde pravděpodobně o velice nízký objem, který pak budou zkoumat pomocí spektroskopů.

Právě první snímek ukazuje moment, kdy se pod vedením specialistů z Astromaterials Research and Exploration Science Division (ARES) bylo otevřeno zbylé pouzdro a začal z něj být extrahován nashromážděný plyn.

A proč se čekalo 50 let na otevření tohoto pouzdra? To bylo jednoduše uschováno do doby, než budou k dispozici kvalitnější přístroje pro analýzu vzorků a zvláště moderní spektroskopy už jsou velice citlivé a dokáží přesně určit, jaké molekuly se v uvolněném plynu ukrývají. A i to málo plynu může být rozděleno mezi několik vědeckých týmů, které pak provedou nezávisle na sobě svůj vlastní výzkum, díky čemuž budou výsledky ověřitelné.

Na celé proceduře otevření hermeticky uzavřeného pouzdra spolupracovala i ESA, která ve skutečnosti vyvinula speciální kontejner, který měl za úkol prorazit pouzdro a zároveň umožnit zachycení veškerého uniklého plynu. To pak obstará přístroj vyvinutý na Washingtonově univerzitě v St. Louis. Nešlo přitom o proceduru na jedno odpoledne. Dnes 23. února odstartoval několikaměsíční proces, v němž bude z proraženého pouzdra postupně zachytáván veškerý uvolněný plyn. Někdy na konci jara pak bude pouzdro už zcela otevřeno, aby vydalo i pevné vzorky.

