NASA hlásí, že asteroid Bennu má trošku vyšší šance na srážku se Zemí

Uhlíkatý chondrit Bennu se ostatně stal cílem mise OSIRIS-REx právě i proto, že figuruje na seznamu objektů, které v budoucnu mají jistou šanci ohrozit Zemi. Sonda tak více než dva roky létala kolem asteroidu, a tak mohli astronomové a NASA získat velice přesné údaje o jeho oběžné dráze kolem Slunce, čili i o tom, kdy a kde se Bennu nejvíce přiblíží Zemi.

NASA tak nyní může upřesnit, že Bennu má o něco vyšší šanci na srážku se Zemí, ovšem dobrá zpráva je, že ta je i tak stále velice nízká. Navíc by se těžko jednalo o událost, která by představovala to samé, co před miliony let potkalo dinosaury a ukončilo jejich vládu, ale i tak by Bennu s průměrem kolem 500 metrů dokázal napáchat velké škody, ačkoliv má držet pohromadě jen jako "hromada sutě" velice slabou gravitací.

Co se tedy očekává? V roce 2135 se Bennu značně přiblíží k Zemi, ale tehdy ještě nebude představovat hrozbu. Jeho dráha ale zřejmě bude výrazně ovlivněna gravitací Země a právě kvůli tomu není příliš jasný další vývoj událostí, neboť je těžké dopředu přesně zjistit, kterým směrem se Bennu vydá. Pokud budeme, respektive naši potomci budou mít smůlu, vydá se Bennu na dráhu, která do konce 23. století navede na kolizi se Zemí.

NASA ovšem i dle aktuálních dat tvrdí, že šance na srážku před rokem 2300 je pouze 0,057procentní, čili 1:1750 a pokud jde o konkrétní datum, v němž bude Bennu představovat největší hrozbu, to nastane 24. září 2182, kdy bude šance na srážku 1:2700.

Bennu tak zatím stvrdil svou pozici jako jeden ze dvou známých těles Sluneční soustavy, které pro Zemi představuje největší hrozbu. Druhé je 1950 DA, asteroid s průměrem již přes 1 km, ovšem v jeho případě byla již v roce 2015 stanovena hrozba s pravděpodobností 1:8300, a to přitom ve velice daleké budoucnosti v 29. století. Tento asteroid se ale k nám přiblíží už v roce 2032, a to na cca 0,076 AU, ale i to představuje více než 11 milionů kilometrů, takže v nejbližší době od něj nic nehrozí.

Přesnější určení dráhy asteroidu Bennu tak bude možné až v roce 2135, kdy by již mělo být možné zjistit, zda skutečně může do Země v dohledné době narazit. Pokud by k tomu došlo, pravděpodobně by vytvořil asi 10km kráter a zdevastoval území stovky kilometrů daleko, to samozřejmě pokud by dopadl na pevninu. Pravděpodobnější je dopad do oceánu a vytvoření obrovských tsunami.



