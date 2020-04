NASA pro start Dragonu s posádkou využije své ikonické "červí" logo

Dnes NASA používá následující logo či znak s patkovým písmem, ale do začátku devadesátých let využívala mnohem jednodušší logo. Nicméně aktuální modré, přezdívané karbanátek, bylo vytvořeno už v roce 1959 a používané až do konce roku 1975. Tehdy je nahradilo právě červené "červí" logo, které vydrželo do roku 1992, kdy přišel opět čas pro karbanátek.

NASA se tak rozhodla své předchozí logo opět jednou využít, a to pro plánovaný start rakety Falcon 9 s první posádkou v lodi Crew Dragon, a to ve složení astronautů Roberta Behnkena a Douglase Hurleyho.

Jednoduché logo bylo v 70. letech zvoleno právě proto, že bylo snadné ho reprodukovat a tisknout na vše možné tehdejší technologií, takže šlo především o snahu šetřit. Pro NASA je vytvořila reklamní společnost Danne & Blackburn v roce 1975 a v tom následujícím se už stalo oficiálním logem a používáno bylo i v počátku éry raketoplánů.

Našli bychom ho také na dosud sloužícím Hubbleově vesmírném dalekohledu, který se ostatně dostal do vesmíru už v roce 1990. Nyní se opět vrací, aby prý označilo začátek nové významné kapitoly v letech lidí do vesmíru. Nejde jen o prvenství firmy SpaceX, ale také o to, že po mnoha letech budou astronauti startovat z území Spojených států, což je tak i otázka prestiže. NASA musela téměř po deset let spoléhat na ruské Sojuzy a nyní by měla mít k dispozici jak SpaceX, tak v dohledné době i Boeing a jeho Starliner, stejně jako vlastní lodi Orion. A zatím to také vypadá, že nepodařené přistání prvního stupně Falconu 9 se už nebude moc řešit a historická chvíle nastane 20. května.

Ceny souvisejících / podobných produktů: