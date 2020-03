SpaceX čelí dalšímu zpoždění startu s posádkou

Je jasné, že NASA už opravdu potřebuje, aby firma SpaceX či Boeing začala létat k ISS s astronauty, neboť ruské Sojuzy už nebudou k dispozici. Naposledy jsme se tak dozvěděli, že NASA počítá s misí Demo-2 , která bude představovat závěrečný test s vynesením dvou astronautů na ISS, ovšem ti si tam mají pobýt jen krátce, a to osm dní. Jak je to ale s nedávným selháním motoru hlavního stupně rakety Falcon 9 ? Ten způsobil, že raketa se nedokázala navést na plošinu a bezpečně na ni přistát, takže nakonec spadla do moře.

Nezdálo se přitom, že by šlo o zásadní problém, ostatně celkový úspěch mise nezávisí na schopnosti prvního stupně Falconu 9 zase přistát a s možností selhání motoru se počítá s tím, že ostatní mohou ztrátu jeho tahu nahradit prostě tak, že budou pracovat o něco déle.

Nicméně NASA se SpaceX nyní zkoumají, co stálo za selháním motoru, kvůli němuž Falcon 9 po vynesení satelitů nedokázal přistát. Je nutno také poznamenat, že šlo již o pátý let onoho hlavního stupně s označením B1058. SpaceX se ve svém vysílání o problému blíže nezmínilo, ale brzy vyšlo najevo, že se bude zkoumat především ten okamžik, který ukazuje následující snímek z průběhu letu. Ukazuje, jak si motor těsně před svým selháním "škytnul" a vytvořil plamen. Dva následující snímky od sebe dělí jen 0,05 s.

Jde také o vůbec první selhání motoru Merlin verze 1D během letu a SpaceX stále nemluví o tom, který z nich to byl a zda šlo o ten nejdůležitější pro přistání, čili středový. To ale nakonec vůbec nemusí hrát roli, neboť mohlo jít prostě jen o to, že raketa nakonec spotřebovala moc paliva na to, aby měla dostatečnou zásobu na pokus o přistání.

Motory Merlin 1D ostatně dokážou spořádat každou sekundu kolem 270 kg paliva, přičemž zásoby pro přistání se pohybují nad 50 tunami. My přitom víme, že osm zbývajících motorů pracovalo "přes čas" po několik sekund, přičemž každých pět sekund představuje spálení celé pětiny zásob paliva určeného pro přistání.

Nyní bude záležet na tom, jak se NASA rozhodne. Lze očekávat, že SpaceX k tomu tak jako tak použije zbrusu novou raketu a kdyby se něco opravdu moc pokazilo, v záloze je už vyzkoušený záchranný systém s motory SuperDraco. Riziko tak není vysoké a NASA už potřebuje náhradu za Sojuzy, takže zatím budeme spíše předpokládat, že Falcon 9 s astronauty 20. května poletí.

