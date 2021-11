NASA reaguje na ruský test sestřelení satelitu pomocí rakety: ohrozili ISS

Bill Nelson (NASA Administrator) potvrdil, že šlo o trosky zasaženého satelitu, který dostihla střela v rámci testu zbraně známé jako ASAT (Anti-Satellite). My můžeme mít v živé paměti ještě akci Operation Burnt Frost z roku 2008, kdy byla použita raketa SM-3 ke zničení satelitu USA-193. Ten však byl v dané době už nefunkční, nekontrolovatelně klesal do atmosféry a hrozilo, že se svou půltunou hydrazinu na palubě dopadne do obydlené oblasti, což tak představovalo zdravotní riziko.

Američané se tak rozhodli poprvé od roku 1985 sestřelit satelit, který byl ovšem na sestupné dráze a každým dnem ztrácel asi půl kilometrů své výšky. Střela jej nakonec dostihla ve výšce jen kolem 240 km, čili byl nový ruský test zbraně ASAT srovnatelný s tím, co před 13 lety provedli Američané?

Jde tu totiž jednak o potenciální ohrožení samotné Mezinárodní vesmírné stanice, kterou by si Rusové jistě také velice neradi poničili, ale také o široce diskutovaný problém s vesmírným smetím. Je totiž zřejmé, že z tohoto hlediska je sestřelení satelitu namísto jeho cíleného navedení do atmosféry ta nejhorší možnost, která způsobí vytvoření celého mračna trosek, z nichž některé jistě brzy spadnou do atmosféry, ale jiné mohou na mnoho let zvýšit riziko srážky na nízké orbitě.

Obecně jsou tak podobné testy viděny už jako krajně nezodpovědné, ale záleží samozřejmě i na tom, zda jde o nedestruktivní pokus o zasažení satelitu a v jaké výšce je cíl vůbec zasažen. Nyní ale mělo dle NASA existovat reálné riziko pro samotnou ISS pohybující se ve výšce kolem 400 km, neboť ta se měla hned dvakrát dostat do míst poblíž předpokládané pozice mračna trosek, takže její posádka byla probuzena, aby provedla potřebná opatření. Mezi ta v takových případech patří především uzavření průlezů do okrajových částí stanice, jako jsou moduly Columbus, Kibo, Permanent Multipurpose Module a další. Ovšem průlezy mezi americkou a ruskou částí stanice zůstaly otevřeny, přičemž posádky se pak odebraly pro jistotu přibližně na dvě hodiny do svých lodí, aby byly připraveny v rychlosti odletět.

11. listopadu 2021 - Expedici 66 vítá také velitel Anton Škaplerov a letový inženýr Pjotr Dubrov



Poté už balističtí specialisté z NASA Johnson Space Center vyhodnotili, že nebezpečí srážky s troskami už prakticky pominulo, i když se ISS i poté každých 90 minut vracela do míst, kde se pozůstatky sestřeleného satelitu mohly vyskytovat. Dle U.S. Space Command (via Reuters ) přitom Rusové svým testem vytvořili ve vesmíru na 1500 kusů sledovatelných fragmentů a menších kousků mohou být až statisíce.

Bill Nelson také uvedl, že je sám rozzuřen nad zbrklým a nezodpovědným jednáním Rusů, kteří jím ohrozili i své vlastní lidi vedle dalších aktuálních členů expedice na ISS a zmínil také čínskou stanici a její obyvatele.

Ceny souvisejících / podobných produktů: