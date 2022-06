NASA spustila program Artemis, odstartoval satelit CAPSTONE

A merická společnost Rocket Lab zde tak použila svou dvoustupňovou raketu Electron , která je schopna vynést na oběžnou dráhu jen 300 kg nákladu, takže na cestu k Měsíci to bude ještě mnohem méně. Ovšem satelit CAPSTONE není žádný cvalík a váží pouze kolem 11 kilogramů, takže se dá zařadit do třídy Cubesat. Čím ale spadá do programu Artemis a jak k němu přispěje? O tom jsme jednou už mluvili