Raketa Rocket Lab vynesla 34 satelitů, při návratu ji zachytil vrtulník

Jedná se tu o již dobře známé rakety Electron společnosti Rocket Lab , která ale plánuje vypouštět i mnohem těžší nosiče, které už budou víceméně srovnatelné i s Falcon 9 firmy SpaceX . Electrony jsou ale menší rakety, které dokáží na oběžnou dráhu vyslat menší satelity třídy Cubesat. Ovšem těch mohou nést i desítky, ostatně v rámci poslední mise jich Electron dostal na orbitu celkem 34. Zajímavý tu byl ale především pokus o záchranu hlavního stupně Electronu.

Electron je 18 metrů vysoká dvou až třístupňová raketa s průměrem 1,2 metru. Na nízkou oběžnou dráhu dokáže dostat až 300 kg nákladu, přičemž startů proběhlo od roku 2017 už 26 a z toho byla zaznamenána tři selhání. Během posledního startu ale byla nosnost snížena, neboť hlavní stupeň rakety s sebou nesl padákový systém, který má umožnit jeho zachycení pro opětovné použití. Dle Rocket Lab přitom padák na palubě sníží nosnost rakety o cca 10 až 15 procent.

Pondělní mise nazvaná dle Tolkiena "There and back again" tak měla být zvláštní v tom, že na padáku klesající raketu měl zachytit vrtulník Sikorsky S-92, což se skutečně podařilo, jak ukazuje video (cca od 15:30).

Raketa na svém hlavním padáku klesala rychlostí kolem 10 metrů za sekundu, přičemž vrtulník se k ní přiblížil seshora a pomocí háku zachytil padákové šňůry. Společnost Rocket Lab přitom pochopitelně už dříve provedla testy, které ukázaly, že je helikoptéra schopna takto zachytit cca 1000kg raketu. Zkonstruována je mimochodem z uhlíkového kompozitu a jejích devět motorů Rutherford celkově váží jen 315 kg.

Později se ovšem piloti vrtulníku rozhodli v souladu s protokolem raketu odhodit, neboť sami nebyli spokojeni s tím, jakým způsobem byla zachycena. Nedokázali ji tak dostat přímo na loď, která ji musela vylovit z moře až později. Budou tak zřejmě potřeba úpravy, než se zachytávání Electronu ze vzduchu stane pro Rocket Lab rutinní záležitostí a firma bude moci snížit náklady na jeden start této rakety, který nyní přijde na cca 7,5 milionu dolarů (Falcon 9 aktuálně po zvýšení cen startuje za 67 milionů dolarů).