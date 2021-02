NASA vybrala firmu Firefly pro sestrojení vědecké sondy pro vyslání na Měsíc

Firefly Aerospace tak získala celkem 93,3 milionů dolarů na to, aby sestrojila svůj přistávací modul Blue Ghost, který sestoupí na měsíční povrch s celkem deseti vědeckými a technologickými experimenty. Přichystán by měl být na rok 2023 jako součást iniciativy Commercial Lunar Payload Services (CLPS) americké NASA. Jde tak v podstatě i o součást programu Artemis, který bude z výsledků experimentů či zkoumání těžit.

NASA přitom očekává, že Firefly Aerospace za získané peníze zařídí veškeré potřebné záležitosti, čili že nejen sestrojí samotný Blue Ghost a připraví jej pro cestu na Měsíc, ale také zajistí start rakety, sestup na měsíční povrch a následný provoz.

Vybráno bylo už místo přistání v oblasti Mare Crisium, jehož umístění dobře ilustruje doprovodný renderovaný obrázek, kde je Země relativně nízko nad obzorem. Mare Crisium totiž vidíme jako tmavou skvrnu na samotném okraji přivrácené poloviny Měsíce a její průměr je cca 500 kilometrů.

Na tuto planinu tak dosedne Blue Ghost se svým asi 94kg nákladem, který bude čítat různé přístroje. Například to bude Regolith Adherence Characterization (RAC) sledující to, jak se moc se jemný měsíční regolit lepí na různé materiály. Dále ponese Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR), čili zrcadla pro odrážení laserů a přesné měření vzdálenosti ze Země, bude tu také Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI) pro sledování interakce mezi zemskou magnetosférou a slunečním větrem, Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (RadPC) ověří kvalitu nových počítačových technologií zajištujících odolnost vůči záření ve vesmíru a pak tu máme i Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER) coby sondu, která se zkusí provrtat až do hloubky 3 metrů, aby sledovala teploty. S krtkem HP3 na Marsu to tedy nevyšlo, tak snad bude toto řešení lepší.

Jde tak z části o náklad či experimenty, o nichž jsme slyšeli již dříve , čili řada z nich opravdu poletí.

