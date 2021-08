NBMiner obnovuje část výkonu LHR karet GeForce v těžbě, jde o průlom?

Už to vypadalo, že těžba Etherea na GeForce LHR zůstane přiškrcena, ale nyní přichází zásadní zpráva, která tvrdí, že autoři těžebního softwaru NBMiner dokázali zatím alespoň částečně obnovit ztracený či spíše zakázaný výkon karet. To konkrétně znamená, že GeForce LHR nebudou těžit Ethereum pomocí algoritmu ethash jen na cca 50 % svého maximálního výkonu, ale na 70 %, respektive vývojáři NBMineru doporučují nastavit spíše 68 %. Pokud nastavíme více, existuje o to větší pravděpodobnost, že karta začne škrtit svůj výkon a hashrate bude mnohem nižší. Jde tak v podstatě o hledání prahové hodnoty, na níž ještě ochrana LHR karet nereaguje.

Nejde tedy o prolomení ochrany NVIDIE a plné obnovení původního výkonu, ale je to i tak zásadní věc, která bude mít své důsledky. Ostatně už se spekuluje o tom, že autoři NBMineru pracují na plném obnovení výkonu.

Není přitom pochyb o tom, že dnešní mnohem lepší dostupnost grafických karet GeForce Ampere je mimo jiné důsledek nástupu LHR verzí, samozřejmě krom snížení hodnoty kryptoměn a boji čínských úřadů proti těžbě v řadě provincií. Jenomže kryptoměny se už opět šplhají nahoru a Bitcoin má opět před sebou už na dohled psychologickou hranici 50.000 dolarů a mnozí těžaři se kvapně přesunuli jinam, kde pokračují v krasojízdě.

Čili pokud je na obzoru opět odemknutí plného výkonu těžby ETH na Ampere, na trhu s grafikami bude zřejmě opět hůř. Dle aktuálních cen na našem trhu se přitom dá říci, že co se týče dostupnosti a cen v posledních měsících, dobře již bylo. Ceny totiž už přinejmenším přestaly klesat a v řadě případů opět rostou.

Dosud se také mluvilo o tom, že v jistých uzavřených těžebních skupinách už byla ochrana LHR karet prolomena, nicméně důkaz o tom podán nebyl. Ale je pochopitelné, že pokud někdo skutečně uspěl, tak si příslušný recept nechal pro sebe, nebo s ním dokonce obchodoval s důvěryhodnými zákazníky. I ti totiž mohli mít zájem na jeho utajení, neboť tak pochopitelně sami získali výhodu. Pokud by se ochrana LHR karet totiž zcela prolomila, zákonitě by vzrostl výkon celé ethereové sítě a klesly by odměny. To zvláště nyní, kdy se od 4. srpna po London hard fork začala "pálit" část vytěženého objemu Etherea, která dříve šla na účty těžařů. Nicméně i tak už se nyní celkový hash rate opět dostává k hranici 600 TH/s, která byla v květnu málem překročena, než nastal letošní malý krach.

