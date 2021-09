Nedostatek kvalifikované pracovní síly může dále zdražovat výrobu čipů

Globální asociace IDC, která sjednocuje na 3000 firem včetně mnohých OEM výrobců hardwaru či elektroniky, nedávno provedla velký průzkum ve snaze identifikovat klíčové problémy, kterým firmy v elektronickém průmyslu dnes čelí.

Mezi nejčastěji zmiňované problémy patří pochopitelně nedostatek materiálu obecně, což má za následek zvyšující se ceny a to trápí celých 90 procent dotazovaných. To pro téměř všechny takové firmy znamenalo i zpoždění výroby jejich produktů a pro 31 % z nich to bylo dokonce o osm týdnů nebo déle. Celkově tak klesají zásoby skladů, zatímco resty se množí a 58 % firem očekává, že nedostatek zasáhne i druhou polovinu příštího roku a uvolnění nastane nejdříve jeho koncem.

Ovšem hned na druhém místě nalezneme problém se zvyšující se cenou práce, o níž mluví 68 procent firem v IPC, přičemž čtyři pětiny má aktuálně problém na pracovním trhu najít kvalifikované zaměstnance. To bude mít dle dvou třetin členů IPC za následek to, že cena práce bude v příštích měsících růst, což se může promítnout jednak do výdělků firem a pak koncových cen. Výrobci přitom vyloženě neuvádějí, že budou nuceni zvyšovat ceny svých produktů, ale to se teprve ukáže.



Ceny souvisejících / podobných produktů: