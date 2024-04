Procesory Snapdragon X Plus a Elite jsou zde s architekturou ARM a až 4,2 GHz

Je možné, že právě začal pomalý přechod počítačů a notebooků od architektury x86 na ARM. A možná také ne, to teprve uvidíme. Faktem nicméně je, že společnost Qualcomm představila nové mobilní procesory Snapdragon X Elite a Plus, které jsou postaveny právě na architektuře ARM a budou použity v počítačích s operačním systémem Windows on ARM. Pro běžné uživatele by měla být zajištěna poměrně široká kompatibilita se stávajícími aplikacemi, takže by mnoho z nich nemuselo nic zásadního poznat, až na (snad) větší výdrž baterie. Trochu problémem je akorát to, že Qualcomm nám nesdělil spotřeby nových procesorů, což by mohlo naznačovat, že možná proti x86 nebude zas až o tolik nižší, aby to udělalo nějaký zásadní rozdíl. Každopádně procesory jinak vypadají dost zajímavě.



Všechny modely mají 42 MB celkové paměti cache a jako základ je tu Snapdragon X Plus (X1P-64-100). Tento model má CPU Oryon s 10 jádry, základním taktem 3,4 GHz, Boost funkce mu chybí. Jeho GPU Adreno nabídne výkon 3,8 TFLOPS, což je asi o 1/7 pod hrubým výkonem GeForce GTX 1060. Jeho NPU Xexagon má ale vysoký výkon 45 TOPS, takže v úlohách umělé inteligence překoná toto NPU i ty nejsilnější procesory AMD a Intelu, a to i když se k jejich NPU přičte i výkon GPU a CPU. NPU dokáže na čipu rozběhat LLM s 13 miliardami parametrů a součástí je také duální microNPU pro běhy jednoduchých algoritmů AI na pozadí (většinou spojených s bezpečností pro Sensing Hub). Máme tu podporu pro paměti LPDDR5x-8448, které díky 8kanálovému zapojení (po 16 bitech) dávají celkovou propustnost 135 GB/s. Z toho profituje grafický výkon i výkon části pro umělou inteligenci. Kapacita může být maximálně 64 GB.

Všechny verze Elite mají o trochu větší počet 12 jader. Snapdragon X Elite začíná u modelu X1E-78-100, další specifikace jsou pak stejné s předchozí verzí Plus. X1E-80-100 je jen mírnou změnou a dostává funkci Boost, kdy 2 jádra mohou být přetaktována na frekvenci 4,0 GHz. Zásadně vyšší výkon nabídne až X1E-80-100, jehož základní takt byl zvýšen z 3,4 na 3,8 GHz, Boost je 4,2 GHz a GPU Adreno dosahuje hrubého výkonu 4,6 TFLOPS, čímž už překonává výše zmíněnou GTX 1060. Celkový výkon pro úlohy AI tak může dosahovat 75 TOPS.



Jde pochopitelně o 64bitový procesor, je vyráběn 4nm procesem. GPU Adreno podporuje i rozhraní DirectX 12, zvládá rozlišení 4K při 120 Hz (externě do 60 Hz, max. 3 displeje), výstupem má být DisplayPort 1.4. Máme tu podporu pro úložiště UFS 4.0 i SSD s NVMe přes sběrnici PCIe 4.0, procesor si rozumí i s kartami SD 3.0. Původ v mobilních procesorech pro smartphony se projevuje i v tom, že má vlastní ISP pro zpracování obrazu z kamer. Dual ISP Spectra zvládá 18bitové zpracování z jedné 64MPx nebo dvou 36MPx kamer. Zvládá záznam v H.264, kódování v H.264 i H.265. Je tu i VPU podporující 10bitové video, dekódování 4K/120Hz, umí H.264, H.265, VP9 i AV1.

Do mobilních procesorů pro notebooky přináší také podporu datového připojení 5G díky modemu Snapdragon X65 5G s rychlostí downloadu až 10 Gbps, uploadu pak 3,5 Gbps, podporuje Sub-6 GHz i mmWave. Qualcomm FastConnect přináší podporu pro Wi-Fi 6, 6E i 7 (802.11be), je tu i Bluetooth 5.4. Procesor zvládá max. 3 porty USB-C 4.0. Jedním z prvních notebooků s novým procesorem by měl být Lenovo Yoga Slim 7 14 2024 Snapdragon Edition.