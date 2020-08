Nereferenční GeForce RTX 3090 se objevují v nabídce obchodu

Grafické karty GeForce nové generace budou představeny za čtyři dny a NVIDIA kupodivu stále drží v tajnosti jejich specifikace. Začaly se ale už objevovat informace o nereferenčních modelech, čehož začali využívat prodejci jako Taobao, kteří ve snaze na sebe upozornit začali tyto karty už nabízet. A pokud jde o ceny, ty jsou pochopitelně zatím značně přehnané a mají široké rozpětí.

Colorful GeForce RTX 3090 Vulcan-X OC dostal cenovku 17 tisíc čínských juanů, což je v přepočtu téměř 2400 amerických dolarů a pro ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3090 OC platí dokonce 19 tisíc juanů, a tedy více než 2700 dolarů. A to je za kartu, která už může být považována za herní a snad i nástupce RTX 2080 Ti, skutečně dost, i když se dá najít také Colorful GeForce RTX 3090 Neptune D za 13 tisíc juanů (cca 1900 USD).

Nicméně bude RTX 3090 skutečně nástupce RTX 2080 Ti? V podstatě jisté je zatím jen to, že půjde o herní kartu, jak ukazují označení nereferenčních modelů. Jenomže co když půjde o model, který mezi herními GeForce nebude mít obdobu a předchůdce, a to právě i z hlediska ceny? NVIDIA by tak mohla vystupňovat svůj herní hi-end, který se už v podobě RTX 2080 Ti FE stejně dostal na cenovku 1200 USD, aby nabídla skutečně ještě o 200 USD dražší kartu se specifikacemi, jež bychom očekávali spíše od TITANu. Ostatně na to by ukazovala i kapacita paměti 24 GB.

Je třeba také zdůraznit, že cenovky z čínského obchodu zatím vůbec nic neznamenají, neboť je zcela obvyklé, že prodejci ceny takového hardwaru záměrně přeženou, neboť o nich sami zatím neví vůbec nic a je to lepší, než kdyby jej naopak podhodnotili. Ostatně o cenách se obvykle rozhoduje až na poslední chvíli před vypuštěním na trh, a to bude v případě Ampere platit dvojnásob, neboť brzy po nich mají přijít nové Radeony. AMD tak bude mít tu výhodu, že už bude vědět, jak je na tom konkurence.

Od GeForce RTX 3090 s jejím GA102-300-A1 se očekává 5248 CUDA jader v celkem 82 SM (+20 % proti RTX 2080 Ti) a dále 24 GB GDDR6X s očekávanou propustností kolem 1 TB/s. Více jednoduše není známo, a to ani z doslechu.

