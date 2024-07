Nestabilní jsou i mobilní CPU Intel Raptor Lake, s chybou z desktopů to prý nesouvisí

nestabilních procesorů Raptor Lake a Raptor Lake Refresh je stále ještě trochu domotaná. Intel nyní tvrdí, že našel primární zdroj chyby, který

Situace kolemRaptor Lake a Raptor Lake Refresh je stále ještě trochu domotaná. Intel nyní tvrdí, že našel primární zdroj chyby, který byl v mikrokódu . Algoritmus řídící napětí procesoru vyžadoval nesprávné (příliš vysoké) hodnoty napětí, což v dlouhodobém horizontu postupně poškozovalo procesor (a prvotní podezřelí jen umocňovali problém, ale nebyli jeho přímými původci). V polovině srpna by měla vyjít oprava mikrokódu, která by měla další přetěžování procesorů v důsledku tohoto eliminovat. Nezodpovězenou otázkou je ale to, zda problém postihuje jen desktopové verze těchto procesorů nebo i mobilní. Intel tvrdí, že jde o problém specificky jen pro desktopové čipy. Jiní ale tvrdí opak.



Opět se nám tu do hry vkrádá společnost Alderon Games, která už v minulosti zmiňovala tento problém u vlastních vývojářů, ale i serverů a hráčů . Alderon, resp. její šéf Matt Cassells, se nechal slyšet, že registrují totožné problémy i s mobilními procesory těch samých řad, při stejných činnostech a stejným způsobem se projevující. Není to ale tak časté a většinou jde o procesor Core i9-13900HX, ne však výhradně. Říká, že problém pozorovali na noteboocích společností Razer, MSI a Asus, což nevypadá, že by šlo o HW nebo SW problém jednoho výrobce notebooků, ale spíše jako problém procesorů. Může to ale také souviset s navyšováním limitů spotřeby u herních notebooků.

Intel se už měl pro server Tom's Hardware vyjádřit, že si je vědom nestability některých jeho procesorů, říká ale, že jde o jiný problém než u desktopových verzí. Podle něj mají mobilní procesory Core 13. a 14. generace prostě běžné problémy jako každý jiný systém, kdy může dojít k pádům systému, ať už jde o hardwarem nebo softwarem způsobený pád (nestabilitu zažil snad každý, a to i bez inkriminovaných desktopových nebo mobilních procesorů Intel Core 13. a 14. generace). To, že zde jsou stejné projevy při stejných činnostech, ale nedává moc důvěry ve vyjádření Intelu. Každopádně zatím není jasné a jisté, zda jde o běžné pády jako u každé řady procesorů, kterým se jen nyní dává větší pozornost, nebo zda je tu opravdu stejný problém jako u desktopových modelů. To se asi zase ukáže až časem.