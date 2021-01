Netgear uvedl Nighthawk RAXE500, svůj první router s Wi-Fi 6E

Letošní CES 2021 byl i ve znamení nových routerů, které přišly s podporou Wi-Fi 6E (IEEE 802.11ax). To vedle standardních 2,4GHz a 5GHz frekvencí využívá i nově uvolněné frekvenční pásmo 6 GHz. To má výhodu, že není moc využívané, takže prozatím by nemělo být moc zarušené. Jednou z novinek podporující Wi-Fi 6E je i nový Netgear Nighthawk RAXE500. Jde tedy o tri-band router, který slibuje rychlosti AXE11000, tedy téměř 11 Gbps. Konkrétně jde o 10,8 Gbps, které je ale rozděleno do všech tří pásem. Na 2,4GHz frekvenci je maximem 1,2 Gbps, na 5GHz i 6GHz je to pak shodně 4,8 Gbps, celkem lze vysílat 12 různých Wi-Fi sítí. Na 6 GHz je navíc spektrum širší o 200 % proti standardnímu dual-bandu.



Vzadu najdete jeden gigabitový WAN port, který ale podporuje i konfiguraci Multi-Gig 1G+1G pro rychlejší Internet. Čtyři GLAN porty doplňuje jeden konfigurovatelný 2,5/1Gbit port a možné je i zde agregovat dva GLAN porty do sebe (2 Gbps). Nechybí ani dva porty USB 3.0. O zpracování dat se tu stará 4jádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz. Pokud jde o bezpečnost, podporován je pochopitelně už i systém WPA3. Cena toho routeru byla stanovena na 599,99 USD.



