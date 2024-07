Neuralink má nyní 2. pacienta pro mozkový implantát, vyřeší problémy z 1. pokusu

Neuralink první operaci, při které voperovala svůj implantát do mozku člověka. Tím byl

Počátkem letošního roku provedla společnostprvní operaci, při které voperovala svůj implantát do mozku člověka. Tím byl Noland Arbaugh , který před 9 lety po úrazu zůstal ochrnutý od ramen dolů (jde o kvadruplegika). Nolandovi to umožnilo snáze komunikovat se světem pomocí digitálních technologií, mohl si také zahrát svou oblíbenou hru Civilizace VI. Operace byla úspěchem, i když k dokonalosti má celý systém ještě stále daleko. Podle Neuralinku se vlákna v jeho mozku časem stala méně efektivními a už nepobírají signály tak dobře jako předtím. Společnost tak chce u dalších pokusů implantovat tato komunikační vlákna o něco hlouběji do mozku a do různých úrovní hloubky, což by mělo dlouhodobou efektivitu přenosu o něco zvýšit.

Druhý pacient je přitom právě na řadě, neboť firma oznámila, že nyní přichází na řadu další operace, která by měla řešit předchozí problémy. Neuralink doufá, že ačkoli je tempo pomalé, letos by snad mohlo dojít k několika dalším operacím a celkové číslo by se mohlo vyšplhat na vyšší jednocifernou hodnotu. Krátkodobějším cílem je pomáhat lidem, kteří mají vážná postižení související s mozkem, umožnit např. vidět lidem, kteří trpí slepotou. Douhodobě by ale mohlo jít i o "upgrady" lidí. Cílem v daleké budoucnosti je propojit člověka a umělou inteligenci tak, aby spolu mohli komunikovat dostatečně vysokou rychlostí, dalším cílem by mohla být i telepatie pomocí digitálních technologií. Možností je také kombinace s roboty Optimus, ve kterých vidí Musk ještě větší byznys než v elektromobilech Tesla.