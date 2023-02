Nikola založila globální vodíkovou společnost HYLA, začne s 5 stanicemi

Nikola je pojmenována po slavném vynálezci Nikola Teslovi. A také se rozhodla změnit svět dopravy. Nicméně na rozdíl od baterkového elektrického pohonu se chce soustředit především na vodíkové řešení, což si trochu protiřečí s aktuální nabídkou, která zahrnuje primárně akumulátorové elektrické nákladní vozy. Má za sebou i nějaké ty kontroverze, jako např. pokutu ve výši 125 mil. USD od komise SEC za vědomé lhaní o možnostech firmy a HYLA, která by se měla vrátit zpět ke snu o vodíkové dopravě.

Stejně jako Tesla, ije pojmenována po slavném vynálezci Nikola Teslovi. A také se rozhodla změnit svět dopravy. Nicméně na rozdíl od baterkového elektrického pohonu se chce soustředit především na vodíkové řešení, což si trochu protiřečí s aktuální nabídkou, která zahrnuje primárně akumulátorové elektrické nákladní vozy. Má za sebou i nějaké ty kontroverze, jako např. pokutu ve výši 125 mil. USD od komise SEC za vědomé lhaní o možnostech firmy a uvádění investorů v omyl . Dnes už bývalý CEO Trevor Milton byl posléze uznán vinným a mezi podvody bylo např. i propagační video, které mělo zobrazovat vodíkový truck v pohybu. Ten se sice hýbal, ale jen proto, že ho vytáhli na kopec a z něj pak pustili dolů. Dnes však už jde o firmu, která vyrábí reálné produkty. Nově také založila značku, která by se měla vrátit zpět ke snu o vodíkové dopravě.

Mělo by jít o globální značku zajišťující infrastrukturu pro vodíkovou dopravu. Ze začátku by mělo jít o 5 stanic v USA, které mají nejprve nabídnout celkem kapacitu okolo 300 tun vodíku denně, později stoupne, viz seznam, který dává dohromady téměř 500 tun za den. Vodíkové nákladní vozy mají spotřebu zhruba okolo 7,5-9 kg vodíku na 100 km, takže při 300 tunách denně tu hovoříme o nějakých 3,3-4,0 mil. km na den. Nákladní vůz třídy 8 ujede v průměru 700 km denně, pak bychom hovořili o kapacitě pro 4,5-6 tisíc tahačů. Připomeňme, že samotná Nikola má vodíkový tahač Nikola Tre FCEV třídy 8 (Class 8) s dojezdem 800 km a možností dotankovat za zhruba 20 minut. Prvními 5 vodíkovými stanicemi značky HYLA budou následující: