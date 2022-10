Trevor Milton z Nikoly uznán vinným z podvodu, lhal o vodíkovém trucku

Trevor Milton z Nikola Motors to vzal poněkud odlišným způsobem. Milton to dotáhl dokonce tak daleko, že za mystifikaci akcionářů stanul před soudem, a to s výsledkem uznání viny z podvodu (rovnou ve čtyřech různých bodech).

V roce 2016 se představil koncept vodíkového nákladního vozu Nikola One . Firma si od Nikola Tesly vypůjčila nikoli příjmení, ale křestní jméno, nicméně zatímco Elon Musk své sliby sice pozdě, ale obvykle plní, a jeho Tesla je dnes ziskovou společností,z Nikola Motors to vzal poněkud odlišným způsobem. Milton to dotáhl dokonce tak daleko, že za mystifikaci akcionářů stanul před soudem, a to s výsledkem uznání viny z podvodu (rovnou ve čtyřech různých bodech).

Nikola např. v lednu 2018 prezentovala video "In Motion", ve kterém je vidět jedoucí truck Nikola One. Ten však zdaleka nebyl dokončený. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního, kdyby jeho nedokončenost nebyla tak výrazná, že vůz neměl motory ani palivový článek (což je zejména u videa ukazující vůz v pohybu dosti zásadní nedostatek a mystifikace). Celé video vzniklo tak, že vůz vytáhli do mírného kopce a pak ho z něj spustili. Zaměstnanci měli Miltona žádat, ať představení odsune, když ještě ani nemají stěžejní části, kterými se má vůz odlišovat, ten ale trval na svém, a vůz i s propagačním videem spatřily světlo světa. V rámci obhajoby se společnost a její právníci hájili, že Nikola ve videu nikde neřekla, že se nákladní vůz pohybuje vlastním pohonným systémem.



V roce 2020 vydala společnosti Hindenburg Research zprávu, kde se do Nikola Motors pořádně navezla, označila ji za velký podvod ("oceán lží") a od té doby to nezůstal kámen na kameni. Firma, jejíž cena akcií byla okolo 10 USD do února 2020, se v červnu dostala na 94 USD za akcii a přestože nevyrobila ani jeden vůz, měla hodnotu podobnou jako automobilka Ford. Bublina pak poněkud splaskla a v létě se akcie dostaly i pod 30 USD, aby se zase zpět zvedly přes 50 USD. Pak ale vyšla výše zmíněná zpráva, Milton na svou funkci CEO rezignoval a hodnota akcie společnosti je dnes už jen 3 USD (celá společnost má nyní hodnotu 1,3 mld. USD).

Samotná firma se ale z obrovského podvodu otřepala a nové vedení ji vede k lepším zítřkům. Už jen neslibuje modré z nebe, ale skutečně zahájila výrobu nákladních vozů. Prozatím je to nikoli vodíkový, ale elektrický truck Tre BEV. Ten je vybaven obřím 733kWh akumulátorem, který je možné nabíjet se 175 kW, nicméně brzy vyjde aktualizace na 350kW nabíjení. Dojezd vozu činí 330 mil (531 km), může jet až 70 mph (113 km/h) díky elektrickému pohonu s celkovým trvalým výkonem 645 koní (481 kW). Vodíková verze Tre FCEV je plánována na druhou polovinu roku 2023