Šéf EV firmy Nikola balamutil veřejnost i investory, platit bude Nikola i on

Securities and Exchange Commission (SEC) vyměřila společnosti Nikola pokutu 125 milionů amerických dolarů, a to konkrétně za lhaní investorům, díky němuž byla i zvýšena hodnota firemních akcií na burze.

Nikola Corporation vznikla v roce 2014 a stejně jako Muskova Tesla se pojmenovala na počest slavného vynálezce. Představila už řadu konceptů užitných vozů a především pak tahačů, které mají coby palivo využívat baterie i vodíkové články.

Zakladatel Trevor Milton byl přitom už loni donucen sestoupit z pozice předsedy a CEO Nikoly, ovšem stále má držet její akcie v hodnotě necelé půlmiliardy dolarů.

Nyní ale Nikola Corporation od SEC obdržela pokutu 125 milionů dolarů za porušení zákonů Securities Act z roku 1933 a Securities Exchange Act z roku 1934. Konkrétně pak měla lhát či zamlčovat fakta o době tankování svých prototypů, o stavu vodíkové stanice instalované u svého ředitelství, o ekonomických rizicích a také o předpokládané ceně a dostupných zdrojích elektrické energie nutné k výrobě vodíku. Právě její CEO tak měl tvořit v myslích investorů obrázek, který se značně lišil od tehdejší reality a například rovnou bezostyšně lhal o tom, že jeho Nikola už vyrábí vodík, což nebyla pravda, stejně jako to, že získala zdroje obnovitelné či čisté energie.

Nikola Badger v renderovaném obrázku

Milton měl také několika lidem sdělit, že Nikola vytvořila prototyp elektrizovaného pickupu vytvořeného především z vlastních dílů. Šlo o Badger, který ve skutečnosti existoval jen jako 3D model a vyráběn měl být právě v továrnách General Motors.

Nyní si společnost Nikola může oddychnout, neboť tato nepříjemná kapitola by se udělenou pokutou měla pro ni uzavřít, ovšem to neplatí pro samotného Trevora Miltona, od nějž budou žádány kompenzace. Sám už přitom čelí žalobě právě za to, že dříve lhal investorům.