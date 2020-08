Northland snižuje hodnocení AMD kvůli serverům a vztahu TSMC s Intelem

Jde o analytika firmy Northland Capital Markets, jímž je Gus Richard, který firmu AMD přesunul z kolonky "Outperform" do nižší "Market Perform" a o 5,5 % snížil cílovou hodnotu jejích akcií, a to na 80 USD. Akcie AMD se přitom v těchto dnech pohybují právě nad 80 dolary, kam se náhle vyhouply na přelomu července a srpna. Jsou tak už zcela bezpečně na nejvyšší hodnotě v historii této společnosti, respektive už atakují dvojnásobek někdejšího maxima z roku 2000.

Proč ale Gus Richard vidí blízkou budoucnost firmy AMD ne tak zářivě jako jiní? Jde především o dvě věci, a to jednak kvůli očekávanému snížení poptávky na trhu se servery v druhé polovině tohoto roku, do čehož má spadat také průnik architektury ARM do výsostného území architektury x86.

Druhý důvod je ten, že Intel může ohrozit AMD tím, že naváže užší vztah se společností TSMC při výrobě nových produktů. O tomto souboji mezi AMD a Intelem se už mluvilo a jde především o 7nm proces Intelu , který nedorazí včas a my už víme, že Intel pro výrobu příslušných produktů využije kapacity právě i společnosti TSMC.

Víme také, že obecně se jako ekvivalent 7nm procesu Intelu považuje 5nm proces firmy TSMC a právě ten by se měl uplatnit v dané spolupráci. Čili pokud má Intel tímto způsobem společnost AMD ohrozit, bude to až v rámci generace Zen 4. Ta by však dle nejnovějších informací měla nastoupit nejdříve v roce 2022, pokud jde alespoň o desktopové produkty. Zkrátka a dobře to vypadá, že po prvních 7nm Zen 3 přijde v příštím roce jejich refresh a 5nm Zen 4 dorazí v roce 2022.

Ovšem dle toho, co Intel dosud zveřejnil, by se spolupráce s TSMC měla omezit jen na velice omezené spektrum produktů chystaných pro datová centra či superpočítače a obavy analytika firmy Northland jiní zrovna nesdílejí. Cowen Inc. stanovuje cílovou hodnotu akcií firmy AMD na 100 dolarů a zmiňuje její konzistentní roadmap, spolehlivost v plnění cílů a nově i mnohem bližší spolupráci s klíčovými zákazníky.

