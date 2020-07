AMD a Intel prý svedou boj o výrobní kapacity firmy TSMC

Intel totiž sám minulý týden přiznal, že bez výrobních kapacit cizích firem nezvládne zajistit slibované moderní produkty, a tak chce vůbec poprvé v moderní době využít smluvní výrobu čipů. A je nutné upřesnit, že se to týká právě moderních procesů a významných produktů, neboť pro méně důležité produkty tvořené staršími procesy už Intel běžně využívá služeb ostatních firem. Konkrétně se to tak bude týkat grafických čipů Ponte Vecchio, které se budou skládat z více jader a půjde nejspíše o nějakou formu 7nm procesu.

Pak už by jen stačilo, aby se někdo trošku zamyslel a přišel se zprávou, že Intel se právě s AMD bude přetahovat o výrobní kapacity společnosti TSMC. Právě TSMC ostatně připadá asi nejvíce v úvahu, má už dobře zvládnutý 7nm proces a AMD už její kapacity běžně využívá, takže proč by to nakonec nemohla být pravda? Jaký je ale zdroj těchto informací?

Jde o informace přímo z centra dění, čili z Tchaj-wanu a investoři jim evidentně naslouchají. Akcie firmy TSMC jednak náhle vyskočily o 10 procent vzhůru a poté přišla rázná intervence vzhledem ke stanovenému dennímu limitu. CNBC poznamenává, že jde skutečně o dopad informací, které Intel zveřejnil ke konci minulého týdne a tchaj-wanský list China Times dodává, že Intel skutečně vyjednává s TSMC o tom, jaké výrobní kapacity by mohl dostat přiděleny a že bude bojovat s AMD o 7nm linky.

Dle průmyslových insiderů už bylo dokonce dosaženo dohody a v příštím roce TSMC pro Intel začne vyrábět GPU a možná i CPU. Využít se k tomu má "7nm optimalizovaná verze 6nm" procesu. Jakže?

Zde se nejspíše něco ztratilo v překladu, neboť když se podíváme na roadmap firmy TSMC, pak právě 6nm proces N6 pochopitelně je postupně optimalizovaná verze 7nm procesu N7. Možná že jde pouze o to, že jde o tuto větev vývoje, čili ne o EUV verzi N7+ a půjde prostě o nějakou formu N7. V hloubi zprávy se pak už konkrétně píše o procesu N6 a o zamluvené kapacitě 180.000 waferů. N6 je prý viděn jako ekvivalent 10nm procesu Intelu, zatímco N7 je mírně horší.

A i kdybychom této zprávě vůbec nevěřili, je pravda, že TSMC nyní už nepočítá s Huawei/HiSilicon a právě Intel je více než vhodný zákazník, který může uvolněné kapacity zaplnit. Možná že spíše i více než zaplnit a že se v dohledné době dočkáme od TSMC oznámení dalšího prudkého navyšování výdajů pro rozšíření výrobních kapacit.

Otázka je, co to bude znamenat pro AMD. To má před sebou ještě jednu 7nm generaci, a to Zen 3, pro niž už jistě má potřebné kapacity u TSMC rezervovány. V příštím roce by už AMD chtělo přecházet na 5nm proces, ovšem to samozřejmě neznamená, že by o 7nm technologii ztrácelo zájem. Jednak bude i po představení prvních 5nm procesorů i nadále vyrábět 7nm procesory (a možná 7nm I/O čipy pro 5nm procesory), ale vedle toho i grafické čipy, takže tento proces bude ještě dlouho pro AMD velice významný, ostatně to má mít pro celý příští rok u TSMC zamluveny dvojnásobné 7nm kapacity v porovnání s letošním rokem (cca 200.000 za měsíc) Výše zmíněný souboj s Intelem je tak opravdu možný, ovšem v tom jistě nepůjde jen o tyto dvě firmy, jakož i o další zákazníky TSMC.

Uvidíme tak, co se dozvíme od samotného TSMC, které chtělo v příštím roce nabídnout dvojnásobné kapacity 7nm linek oproti tomuto roku. Třeba to bude ještě více.

