Nová Nvidia Ada Lovelace "Titan" prý přinese 18176 jader a 800W TBP

nechystá jen nové spotřebitelské GeForce RTX 4000 s architekturou, ale také jejich profesionální varianty (takové obvykle patří do řad Quadro nebo v minulosti Titan). Známý leaker kopite7kimi nyní přispěchal s informacemi právě o špičce profesionální řady se zatím blíže neurčeným jménem. Mělo by zde být jádro AD102-450-A1, které bude téměř plnohodnotné. Ze 144 SM jich bude v provozu 142 a hovoří se tedy o extrémním počtu 18176 jader (plně aktivované jádro AD102-450 by jich mělo 18432). Jestli má RTX 4090 se 16384 jádry dosáhnout 100 TFLOPS , pak by to zde rovněž s takty okolo 3 GHz mělo být ještě více.